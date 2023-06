Amazonas leva atrativos turísticos do estado para o Festival das Cataratas

De norte a sul. O Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur) leva para o sul do país, as belezas e potenciais turísticos do estado na 18º edição do Festival das Cataratas, que tem início nesta quinta-feira (01/06), em Foz do Iguaçú, no Paraná. O evento que impulsiona o setor, conecta empresas, pesquisadores do setor turístico e órgãos públicos.

A Amazonastur conta com estande próprio, dedicado aos atrativos turísticos amazonenses, com destaque ao turismo de natureza e sustentável, duas grandes potencialidades do estado. Os visitantes do Festival ainda recebem brindes com temática regional como balas de castanha e cupuaçu e colares de semente de tucumã, com a finalidade de demonstrar a cultura e turismo amazonense.

Para o presidente da Amazonastur, Gustavo Sampaio, o evento posiciona o Amazonas entre os principais destinos turísticos do Brasil, com foco no público sulista e na consolidação de negócios e oportunidades para o segmento no estado.

“Além de ser uma feira estratégica para fechar negócios e parcerias que tragam retorno financeiro para o mercado turístico amazonense, o sul é um grande emissor de turistas para o Amazonas. Nós precisamos garantir que esse turista tenha conhecimento de tudo que o nosso estado tem a oferecer e que somos um dos principais destinos turísticos do Brasil”, afirmou Sampaio.

Recentemente, a capital amazonense recebeu destaque no Jornal The New York Times, na lista dos melhores destinos turísticos do mundo de 2023, com destaque para a sua grande variedade gastronômica. De acordo com o presidente da Amazonastur, mais do que isso, o estado reúne diversos segmentos turísticos tais como, turismo de natureza, a floresta, grutas, cachoeiras e uma riquíssima cultura.

Em relação às manifestações folclóricas, destaque para o Festival das Cirandas e o tradicional Festival Folclórico de Parintins, que consolidou-se como a maior manifestação de cultura popular do Norte do Brasil, produto também promovido pela Embratur internacionalmente.

Na capital está o Teatro Amazonas, considerado patrimônio cultural e arquitetônico, tombado em 1966, que recebe o Festival Amazonas de Ópera, o mais longevo do país, com 25 anos.

Festival das Cataratas

O Festival acontece em um espaço com mais 7 mil metros quadrados e com presença de mais de 1,3 mil expositores de diferentes áreas do mercado turístico, como destinos, companhias aéreas, destinos, parques e agências.

