Amazonas lidera desmatamento na região amazônica em junho de 2025, aponta instituto

Mesmo com redução no ano passado, a degradação florestal no Amazonas permanece em níveis alarmantes.

Por Fernanda Pereira

14/08/2025 às 09:54 - Atualizado em 14/08/2025 às 09:55

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Notícias do Amazonas – O Amazonas foi o estado que mais contribuiu para o desmatamento da Amazônia Legal em junho de 2025, segundo dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon). O estado registrou 91,3 km² de área desmatada, representando 28% do total de 326 km² detectados na região.

Apesar de uma redução de 18% em relação ao mesmo período de 2024, quando o desmatamento somou 398 km², os números continuam elevados e preocupantes. Além disso, a degradação florestal aumentou 86% em comparação com junho do ano passado, totalizando 207 km², sendo que no Amazonas a degradação representou 1% desse total.

O desmatamento na Amazônia Legal é impulsionado principalmente por atividades ilegais, como grilagem de terras, expansão de fronteiras agrícolas e pecuárias, e garimpo ilegal. Essas práticas têm impactos devastadores sobre a biodiversidade, o clima e as populações tradicionais da região.

O Imazon alerta que, para reverter esse cenário, é fundamental intensificar a fiscalização, ampliar operações de combate aos crimes ambientais e fortalecer políticas públicas que incentivem a proteção e o uso sustentável da floresta.

