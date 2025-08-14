Amazonas lidera desmatamento na região amazônica em junho de 2025, aponta instituto

Notícias do Amazonas – O Amazonas foi o estado que mais contribuiu para o desmatamento da Amazônia Legal em junho de 2025, segundo dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon). O estado registrou 91,3 km² de área desmatada, representando 28% do total de 326 km² detectados na região.

Apesar de uma redução de 18% em relação ao mesmo período de 2024, quando o desmatamento somou 398 km², os números continuam elevados e preocupantes. Além disso, a degradação florestal aumentou 86% em comparação com junho do ano passado, totalizando 207 km², sendo que no Amazonas a degradação representou 1% desse total.

O desmatamento na Amazônia Legal é impulsionado principalmente por atividades ilegais, como grilagem de terras, expansão de fronteiras agrícolas e pecuárias, e garimpo ilegal. Essas práticas têm impactos devastadores sobre a biodiversidade, o clima e as populações tradicionais da região.

O Imazon alerta que, para reverter esse cenário, é fundamental intensificar a fiscalização, ampliar operações de combate aos crimes ambientais e fortalecer políticas públicas que incentivem a proteção e o uso sustentável da floresta.