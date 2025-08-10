Amazonas lidera número de inscritos indígenas no Enem 2025

Notícias do Amazonas – O Amazonas lidera o ranking nacional de inscritos autodeclarados indígenas confirmados para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Segundo dados divulgados na última sexta-feira (8) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o estado registrou 6.764 participantes nessa condição.

O levantamento, disponível no Painel Enem, comparou os números de 2022 e 2025 e apontou um crescimento expressivo de 89% no total de inscritos autodeclarados indígenas em todo o país, passando de 19.980 para 37.489. Depois do Amazonas, Pernambuco aparece com 4.525 inscritos e a Bahia com 3.450.

Em relação à escolaridade, mais da metade dos inscritos indígenas deste ano — 16.610 — informou estar cursando o último ano do ensino médio, o dobro dos 8.279 registrados em 2022. Já o número de participantes que disseram já ter concluído o ensino médio é de 14.052.

O perfil por sexo revela uma diferença pequena: 55,61% dos inscritos são mulheres e 44,39% homens.

As provas do Enem 2025 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro em 1.804 municípios brasileiros. No Pará, três cidades terão calendário diferenciado: Belém, Ananindeua e Marituba. Nessas localidades, a aplicação ocorrerá nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, em razão da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será sediada na capital paraense no mesmo período das provas regulares.

O Inep reforça que o Painel Enem disponibiliza informações detalhadas sobre o perfil dos participantes e estatísticas que ajudam a compreender o acesso ao exame entre diferentes grupos populacionais, incluindo povos indígenas.