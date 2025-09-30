Amazonas lidera ranking nacional com menor índice de feminicídio, aponta MJSP

Notícias do Amazonas – Entre janeiro e agosto de 2025, o Amazonas registrou a menor taxa de feminicídio do país, com 0,32 casos por 100 mil habitantes, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). A redução é resultado de ações coordenadas pelas Forças de Segurança, que têm atuado no enfrentamento à violência contra a mulher.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), o estado contabilizou 12 feminicídios no período, contra 19 ocorrências no mesmo intervalo de 2024. Em Manaus, a queda foi ainda mais expressiva: de 12 casos para apenas 4.

“Esses números refletem o empenho de toda a equipe da Delegacia de Homicídios, somado à integração com a PMAM e outras unidades policiais. O apoio da SSP-AM, com tecnologia e informações sobre autores, também foi essencial”, afirmou o delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O delegado destacou ainda a importância do Núcleo de Feminicídio (NFC), responsável por investigações rápidas e pela responsabilização dos acusados. “Esse é um crime com 100% de identificação e prisão dos suspeitos, todos devidamente responsabilizados”, reforçou.

Apoio e prevenção

Na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), o acolhimento imediato é o primeiro passo para garantir proteção às vítimas. Segundo a delegada Nathalia Oliveira, cada atendimento conta com suporte psicológico e encaminhamento legal. “Se necessário, a vítima é direcionada ao Sistema de Apoio Emergencial à Mulher (SAPEM), onde recebe acompanhamento psicológico e medidas protetivas”, explicou.

Já a Ronda Maria da Penha (RMP), da Polícia Militar, atua com visitas periódicas e fiscalização de medidas protetivas. “Nossa prioridade é dar segurança às mulheres acompanhadas. Trabalhamos com visitas, contatos por telefone e atendimentos solidários. Temos orgulho de dizer que, entre nossas assistidas, não houve feminicídio registrado”, destacou a comandante da RMP, major Priscila Alencar.

Relato de vítima

Uma mulher de 31 anos, vítima de tentativa de feminicídio em maio de 2024, contou que decidiu denunciar após ser agredida e quase morta pelo companheiro. “Ele tentou me matar duas vezes, puxou uma faca e ainda provocou um acidente de carro. Foi nesse momento que procurei ajuda, mesmo com medo”, relatou.

Ela, que hoje é acompanhada pela Ronda Maria da Penha, agradeceu a proteção recebida. “Vi de perto o trabalho das polícias e sou muito grata. Me sinto mais segura, não só por mim, mas por todas as mulheres que passam por isso”, concluiu.