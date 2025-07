Amazonas lidera ranking nacional de roubos de celular, aponta Anuário Brasileiro de Segurança

Notícias do Amazonas – O estado do Amazonas lidera o ranking nacional de roubos de celular em 2024, com uma taxa de 533,1 casos por 100 mil habitantes, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento mostra que, apesar de uma queda geral no número de ocorrências em todo o país — que somaram 374,7 mil no último ano —, o Amazonas permanece como a unidade federativa com maior incidência proporcional deste tipo de crime.

De acordo com o relatório, os roubos de celulares se concentram majoritariamente nos dias úteis, com picos entre 18h e 23h, especialmente entre 19h e 20h. Oitenta por cento dos casos ocorrem em vias públicas, seguidos por ambientes como estabelecimentos financeiros, residências e transporte público.

Homens foram as principais vítimas, representando 59% dos registros. Jovens de 20 a 29 anos lideram entre as faixas etárias mais afetadas, com 28% dos casos, seguidos por pessoas de 30 a 39 anos.

Apesar da redução nos números gerais, os crimes de estelionato continuam em alta, com mais de 2 milhões de ocorrências registradas em 2024, sendo o maior volume desde o início da série histórica, em 2018. O aumento dos golpes virtuais e da atividade bancária online são apontados como principais causas.

Já os furtos de celular seguem uma lógica diferente, sendo mais frequentes aos finais de semana. Em 2024, foram registrados 476,1 mil furtos — queda em relação a 2023, quando houve 514,1 mil. A maior parte também ocorreu em vias públicas (43,7%), seguidas de comércios, residências e transporte público.

A análise das marcas mais visadas mostra que os celulares da Samsung foram os mais furtados ou roubados (37,5%), seguidos por Apple (24,3%), Motorola (22,7%) e Xiaomi (12,2%).

Em relação à recuperação de aparelhos, o desempenho varia bastante entre os estados. O Piauí apresenta os melhores resultados, com um celular recuperado a cada 2,7 subtrações. Já o Pará aparece como o pior, com apenas um aparelho recuperado a cada 65,3 roubos ou furtos.