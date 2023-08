Amazonas lidera reunião de grupo de trabalho nacional sobre Segurança da Informação, em Brasília

Nesta quarta-feira (23/08), o Amazonas irá coordenar a reunião do Grupo de Trabalho de Segurança da Informação (GT-SI) de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep-TIC). O evento acontece no Complexo Brasil 21, em Brasília (DF), e reúne especialistas e autoridades de todo o país para discutir temas e compartilhar experiências sobre segurança cibernética.

Na presidência do Grupo de Trabalho há 7 anos, a gerente de Segurança da Informação da Processamento de Dados Amazonas S.a (Prodam), Lilian Gibson, explica sobre a importância do trabalho realizado pelo grupo, especialmente agora que a cibersegurança se tornou uma preocupação cada vez mais premente para os governos de todas as esferas.

“Não importa se estamos falando de uma prefeitura com 5 mil habitantes ou de estados como Amazonas e São Paulo, o fato é que todas as entidades públicas precisam concentrar esforços para manter seguros os sistemas e os dados dos cidadãos.

Neste sentido, nós buscamos conhecer as melhores práticas da área de segurança de informação, avaliamos as tecnologias mais recentes da área e compartilhamos os cases de sucesso. Dessa maneira, almejamos contribuir de alguma forma para na melhoria do índice de maturidade em segurança da informação das afiliadas participantes do grupo”, disse.

CTIR.GOV

Na programação do encontro está prevista uma visita ao Centro de Tratamento e Resposta a Incidentes de Segurança da Informação da Presidência da República (CTIR.GOV), subordinado ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.

“O CTIR.GOV é responsável por coordenar e realizar ações destinadas à gestão de incidentes cibernéticos de todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal. Durante a visita, buscaremos facilitar a integração das afiliadas ABEP-TIC na rede REGIC, uma rede nacional de compartilhamento de informações sobre ameaças cibernéticas”, finalizou Lilian.

