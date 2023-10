Amazonas mantém contato com empresariado para garantir abastecimento na capital e interior durante estiagem

Notícias do Amazonas – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), está dialogando e negociando com as empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM) para garantir o fornecimento de recursos e produtos na Zona Franca de Manaus (ZFM) para a população da cidade e do interior, durante a seca no estado.

Conforme o secretário da Sedecti, Serafim Corrêa, de acordo com o que tem sido discutido com os representantes das empresas, não há previsão, no momento, de falta de água, gás, energia e produtos no estado. “Estamos em contato permanente com o empresariado para evitar qualquer dificuldade em termos de abastecimento. A estiagem já era esperada e o empresariado tomou medidas de prevenção”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serafim Corrêa reforça que os esforços empreendidos pelo Governo do Estado garantem essa segurança junto à população.

“A minha palavra é no sentido de tranquilizar a população. Vamos superar esse momento adverso, que ocorre todos os anos. A ação da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros está permitindo o atendimento da população”.

Redação AM POST