Amazonas

Amazonas não registra casos de intoxicação por metanol, diz FVS-RCP

Nota Informativa nº 03/2025 orienta identificação e notificação rápida.

Por Beatriz Silveira

01/10/2025 às 19:29

Notícias do Amazonas – A Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas (SES-AM), por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), informou nesta quarta-feira (1º/10) que não há registros de casos ou óbitos por intoxicação por metanol no estado. A atualização segue as orientações da Nota Informativa nº 03/2025, do Centro de Informações Estratégicas e Resposta de Vigilância em Saúde (Cievs/AM) da FVS-RCP, disponível no site da instituição.

O documento apresenta diretrizes aos serviços de saúde públicos e privados, tanto na capital quanto no interior, para identificação precoce e notificação imediata de casos suspeitos relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, destacou a importância do monitoramento contínuo: “Apesar de não termos registros no Amazonas, o risco existe. A prevenção depende da vigilância ativa e do engajamento de toda a sociedade”. Já o diretor de Vigilância Sanitária da FVS-RCP, Jackson Alagoas, reforçou o cuidado da população: “Evitem consumir bebidas alcoólicas de origem duvidosa, principalmente as vendidas em mercados informais ou com preços muito abaixo do normal. A segurança da saúde começa pela escolha consciente”.

Sinais de alerta

A intoxicação por metanol em bebidas adulteradas pode demorar a se manifestar, geralmente entre 12 e 24 horas após o consumo, período que pode ser maior quando há ingestão associada de etanol. A recomendação é procurar atendimento médico imediato caso surjam sintomas após o consumo de bebidas alcoólicas, como visão borrada, dor abdominal, náuseas, confusão mental ou dificuldade para respirar.

