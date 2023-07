Secretários estaduais de Educação do Brasil vivenciaram uma imersão, durante quatro dias, sobre avaliação escolar e conheceram de perto as experiências na área, da França e dos Países Baixos. A agenda, que faz parte da Missão Educacional “Juntos pelo direito de aprender” e que inclui o plano de Trabalho do Fórum de Avaliação do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), foi patrocinada pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Universidade Federal de Juiz de Fora (Caed/UFJF) e pela Fundação Cesgranrio.

O Caed é parceiro dos estados na promoção de avaliações estaduais do ensino e um dos objetivos da programação foi discutir o futuro das avaliações, a partir da experiência internacional.

De acordo com a secretária de estado de Educação e Desporto Escolar, Kuka Chaves, o encontro visava também proporcionar o contato com ações exitosas na área de avaliação escolar, bem como fomentar a troca de experiências e contribuir no aprimoramento das avaliações não apenas nacionais, como as locais, realizadas em cada rede de ensino.

“Foram dias de muitos debates, trocas, aprendizados, contato com outras realidades e novas experiências. Tivemos a oportunidade de ir em uma das maiores referências em avaliação de larga escala do mundo (Cito Institute) e discutimos de forma conjunta melhorias que podemos ajudar a construir nas avaliações nacionais e no processo de ensino aprendizagem de nossos estudantes”, destacou Kuka Chaves.

No primeiro dia de evento, os secretários estiveram no Ministério da Educação da França, onde conheceram o sistema de avaliação francês e se reuniram com o diretor de Relações Internacionais do órgão, Nicolas Marques. Na oportunidade, foram discutidas possibilidades de parceria com instituições francesas para, por exemplo, a formação de professores e intercâmbio de estudantes.

No segundo dia de evento, os secretários retornaram ao Ministério da Educação da França, quando conheceram o sistema de ingresso no ensino superior francês (Baccauléarat), além da reforma do Ensino Médio local e avaliações de práticas docentes. Após isso, os gestores estaduais das redes públicas de ensino brasileiras foram à Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), onde debateram sobre o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), sobre as possibilidades de avaliação das habilidades socioemocionais e competências do século XXI, e sobre as perspectivas das avaliações brasileiras alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

A missão educacional continuou pelo terceiro dia nos Países Baixos. Visitaram Haarlemmermeer Lyceum, escola pública da cidade de Hoofdorf, onde conheceram a organização do ensino básico público dos Países Baixos para formação de cidadãos globais, com incentivo ao ensino bilíngue. Em seguida, foram recebidos pelo embaixador Castilhos França, na Embaixada Brasileira nos Países Baixos, que destacou a importância da missão brasileira em um país que se destaca pela valorização da educação. Na sequência, representantes do Ministério da Educação dos Países Baixos apresentaram o sistema educacional holandês, falaram sobre gestão, currículo, avaliação, formação de professores, educação infantil e desenvolvimento de competências.

No último dia da Missão “Juntos pelo direito de aprender”, os secretários estaduais de Educação estiveram no Cito Institute, na cidade de Arnhem, que é uma das maiores referências em avaliação em larga escala do mundo. O objetivo foi ter uma visão geral do sistema educacional e de avaliação dos Países Baixos. Foram apresentados, especialmente, os processos de avaliação da alfabetização e da educação profissional e tecnológica.

Conforme a assessoria do Consed, além dos secretários estaduais de Educação do Brasil, a missão também contou com a participação de secretários municipais e representantes de outras importantes instituições educacionais.

Para a coordenadora do Caed, Lina Kátia, a missão será lembrada como um movimento fundamental para a consolidação de uma cultura de avaliação em larga escala no Brasil.

Redação AM POST