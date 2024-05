Amazonas pelo Rio Grande do Sul: Corpo de Bombeiros recebe doação de 6 mil litros de água

Notícias do Amazonas – O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) recebeu, na manhã desta terça-feira (14/05), 6 mil litros de água doadas por uma igreja evangélica de Manaus. A entrega, que foi feita no Comando Geral da corporação, na avenida Codajás, bairro Petrópolis, faz parte da campanha Amazonas pelo Rio Grande do Sul – AM pelo RS, lançada pelo Governo do Estado.

PUBLICIDADE

“Estamos cumprindo uma determinação do nosso governador, com a campanha AM pelo RS. A partir disso, nossos dois postos de coleta são no da Constantino Nery, e no Comando Geral, em Petrópolis, onde estamos recebendo doações e acabamos de receber seis mil litros de água doados por uma igreja e daqui vamos deslocar para a Defesa Civil para armazenamento e partir disso serão enviados ao Rio Grande do Sul”, destacou o subcomandante-geral do CBMAM, coronel Reinaldo Menezes.

O Corpo de Bombeiros possui dois pontos de coletas, sendo o Comando Geral da corporação, na avenida Codajás, bairro Petrópolis e no Batalhão de Bombeiros Especial (BBE), na avenida Constantino Nery, bairro Flores.

Além da arrecadação das doações, o CBMAM também enviou, na última sexta-feira (10/05), uma tropa de 15 bombeiros para prestar ajuda humanitária em ações de busca e resgate às vítimas no RS. “Nossa tropa está em deslocamento estará chegando amanhã no Rio Grande do Sul e já iniciam os trabalhos tanto no resgate quanto em outros apoios que forem solicitados pelo Governo DE LÁ”, frisou coronel Menezes.

PUBLICIDADE

As doações devem estar de acordo com a lista de itens determinados pelo Comitê de Crise do Rio Grande do Sul e podem ser feitas, até o próximo sábado (18/05), por pessoas físicas, entidades privadas, indústrias e comércios.

*Alimentos que podem ser doados*

PUBLICIDADE

• Arroz de 1kg;

• Feijão de 1kg;

• Macarrão de 500g;

• Flocão de Milho (milharina) de 500g;

• Salsicha em lata 300g;

• Sardinha em lata 125g;

• Conserva em lata 320g;

• Leite em pó em pacote de 400g;

• Açúcar de 1kg;

• Sal de 1kg;

• Café 250g;

• Água de até 2 litros

Não serão aceitos itens que não estejam nesta lista, elaborada conforme orientação do Governo do Rio Grande do Sul.

PUBLICIDADE

Pontos de doação de alimentos e água

• Defesa Civil Do Amazonas

Sede da Defesa Civil do Amazonas – Avenida Urucará, nº 183, no bairro Cachoeirinha;

• Corpo De Bombeiros Militar Do Amazonas

Comando Geral do CBMAM – Avenida Codajás, bairro Petrópolis;

Batalhão de Bombeiros Especial (BBE) – Avenida Constantino Nery, bairro Flores, zona centro-sul;

• Polícia Militar Do Amazonas

Comando-Geral da PMAM – Rua Benjamin Constant, nº 250, bairro Petrópolis;

Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) – Rua Dr. Machado, S/Nº – bairro Praça 14;

Comando de Policiamento Especializado (CPE) – Rua Tiradentes, nº 50, bairro Dom Pedro I;

Comando de Policiamento de Área Norte (CPA Norte) – Av. Cel. Sávio Belota, nº 145 – bairro Amazonino Mendes

• Secretaria de Estado Assistência Social (Seas)

Avenida Darcy Vargas, 77, Chapada

• Centros de Convivência

CECF Maria de Miranda – Rua Loris Cordovil, 1 – Alvorada

CECF Teonízia Lobo – Rua da Penetração III Quadra 60 s/n Amazonino Mendes

CECF André Araújo – Rua 5 Conj. Costa e Silva – Raiz

CECF Padre Pedro – Rua Tupinambá, 119 – Cidade Nova

CECF Magdalena Arce Daou – Av. Brasil, s/n – Santo Antônio

Ceci Aparecida – Rua Wilkens de Matos, S/N – Nossa Sra. Aparecida

CECF 31 de Março – Rua 21, 453 – Japiim

Itens veterinários que podem ser doados

• Ração para cães e gatos (de preferência sachê);

• Coleira e guias

• Caixas de transporte

• Seringas

• Gaze

• Soro

• Esparadrapo

• Atadura

• Anti-inflamatório (meloxicam);

• Antibióticos (pentabiótico, enrofloxacina, outros)

• Vermífugos

• Vacinas para cães e gatos

• Testes de cinomose

• Telazol

• Xilazina 10%

• Cetamina 10%

• Lidocaína

• Kit cirúrgico

• Acepram

• Pomadas cicatrizantes (Ganadol, Vetaglos, outras)

• Pielsana

Ponto de doação de itens veterinários

• Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema)

Avenida Mário Ipiranga Monteiro, 3.280, Parque Dez.

*Com informações da assessoria