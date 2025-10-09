Amazonas projeta novo recorde histórico nas importações em 2025

Notícias do Amazonas – O Amazonas registrou em setembro de 2025 uma Corrente de Comércio de US$ 1,53 bilhão, resultado da soma de US$ 66,9 milhões em exportações e US$ 1,46 bilhão em importações, segundo dados da Balança Comercial divulgados pelo Departamento de Estatística e Geoprocessamento (Degeo) da Sedecti.

PUBLICIDADE

Apesar do déficit de US$ 1,39 bilhão na balança comercial, o expressivo volume de importações reforça a força do Polo Industrial de Manaus (PIM) como motor do desenvolvimento local e nacional.

De janeiro a setembro, o Estado acumulou US$ 12,56 bilhões em importações, o que representa 78% do recorde histórico de US$ 16,14 bilhões alcançado em 2024.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Serafim Corrêa, destacou que o crescimento das importações indica o fortalecimento da produção industrial e a confiança das empresas instaladas na região.

PUBLICIDADE

Em setembro, os Bens Intermediários, insumos essenciais para a indústria, representaram 85% das importações, totalizando US$ 1,24 bilhão. A China manteve-se como principal parceira comercial, seguida pelos Estados Unidos.

No campo das exportações, a Colômbia foi o maior destino dos produtos amazonenses, com destaque para preparações alimentícias. Municípios do interior, como Presidente Figueiredo e Itacoatiara, também se destacaram em importações e exportações.

LEIA MAIS: Agricultor desaparecido por 72 horas é resgatado vivo em floresta do Amazonas

O ritmo atual aponta para possível superação do recorde de importações em 2024, consolidando o Amazonas como um importante polo industrial e comercial.