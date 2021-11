Amazonas recebe 108.810 doses de vacina contra Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

MANAUS – O Governo do Amazonas recebeu, nesta quarta-feira (17/11), um novo lote com 108.810 doses de vacina contra Covid-19. A remessa foi enviada pelo Ministério da Saúde por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI). O carregamento trouxe imunizantes do tipo Pfizer, referentes à 132ª pauta de distribuição da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19.

A remessa chegou a Manaus por volta das 11h, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, de onde foi escoltada pela Polícia Federal até a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam). O carregamento foi contabilizado por equipes da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

A vacina Pfizer é o principal imunizante aplicado como terceira dose, conforme orientação nacional do PNI. A dose de reforço está disponível para realizar o reforço da imunização de grupos selecionados. No Amazonas, esses grupos são os trabalhadores da saúde e pessoas com 50 anos ou mais que tomaram a segunda dose há, pelo menos, cinco meses; além dos imunossuprimidos que tomaram a segunda dose há 28 dias ou mais.

Vacina Amazonas

A campanha Vacina Amazonas, ação do Governo do Estado, já recebeu 26.378 pessoas nos pontos de vacinação instalados em shopping centers de Manaus, desde que iniciou a intensificação das doses do imunizante contra a Covid-19 nos centros de compras, no dia 6 de novembro.

A mobilização, que continua durante as próximas semanas, é uma busca ativa coordenada pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) em parceria com a FVS-RCP.

Vacinômetro

A FVS-RCP divulga o consolidado diário de vacinação contra Covid-19 no Amazonas. Dados parciais do Programa Nacional de Imunização (PNI) apontam que 4.768.189 doses foram aplicadas em todo o estado até esta terça-feira (16/11), sendo 2.648.731 de primeira dose, 1.911.487 de segunda dose, 53.212 com dose única e 154.759 de terceira dose (dose de reforço).

Referência

A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas, que inclui a prevenção de doenças por meio da imunização coordenada, no Amazonas, pelo Programa Nacional de Imunização (PNI/FVS-RCP).

A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Os contatos telefônicos da FVS-RCP são (92) 2129-2500 e 2129-2502.

*Com informações da assessoria de Imprensa