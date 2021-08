Amazonas recebe 21 mil doses de vacina contra Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O Governo do Amazonas recebeu, na manhã desta segunda-feira (09/08), uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19 enviadas pelo Ministério da Saúde (MS), por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI). O carregamento, referente à 66ª Pauta de Distribuição, conta com 21.200 doses do imunizante CoronaVac, fabricado pelo Instituto Butantã.

Continua depois da Publicidade

As novas doses foram transportadas em um avião comercial da empresa Latam e desembarcadas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes por volta das 9h45. Após o desembarque, as doses foram escoltadas pela Polícia Federal até as câmaras frias instaladas na Fundação de Vigilância e Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), onde foram contabilizadas e armazenadas.

De acordo com a FVS-RCP, o público-alvo a receber as vacinas será definido conforme as diretrizes do Ministério da Saúde, e de acordo com as etapas de vacinação concluídas no Amazonas.

Doses aplicadas – Dados parciais do Programa Nacional de Imunização, apontam que 2.706.565 doses foram aplicadas em todo o estado até este domingo (08/08), sendo 1.977.446 de primeira dose, 691.307 de segunda dose e 37.812 com dose única. A informação está disponível no site da FVS-RCP – www.fvs.am.gov.br.

Continua depois da Publicidade

* Com informações da assessoria de imprensa