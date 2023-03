Amazonas recebe 36 mil doses da vacina contra a Covid-19 para bebês

Redação AM POST

O Amazonas divulga, nesta sexta-feira (17/03), o recebimento de 36 mil doses de vacina contra a Covid-19 do laboratório Pfizer, que serão utilizadas nas campanhas de vacinação contra a doença nos 62 municípios do estado. As doses recebidas são da Pfizer para bebês, destinadas para o grupo etário de 6 meses a 4 anos de vida.

As vacinas chegaram em Manaus na quinta-feira (16/03), no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, e foram encaminhadas até a sede da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).

As doses foram armazenadas no Centro de Imunobiológicos do Amazonas, integrante da FVS-RCP, em Manaus, e serão distribuídas aos municípios do Amazonas mediante agendamento realizado pelas secretarias municipais de saúde, junto à coordenação estadual do Programa Nacional de Imunização (PNI).

As campanhas de vacinação contra a Covid-19 são operacionalizadas pelos municípios.