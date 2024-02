Amazonas recebe 78.760 doses de vacina contra a dengue do Ministério da Saúde

Notícias de Manaus – A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, recebeu, neste sábado (10), 78.760 doses da vacina contra a dengue, enviadas pelo Ministério da Saúde, como estratégia complementar ao enfrentamento à dengue.

A vacina contra a dengue será destinada a 12 municípios do Amazonas: Manaus, Iranduba, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Barcelos, São Gabriel da Cachoeira, Careiro, Nova Olinda do Norte, Manaquiri, Santa Isabel do Rio Negro, Autazes e Careiro da Várzea.

Esses municípios integram a região Manaus, entorno e Alto Rio Negro, área de saúde que atende análise da equipe do Ministério da Saúde para recebimento das doses. Nesta primeira etapa, serão vacinadas crianças de 10 e 11 anos. O esquema vacinal será composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas.

Segundo a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, a chegada da vacina fortalece a resposta do Amazonas para o enfrentamento à dengue e funciona como ação complementar às medidas preventivas contra a doença, enfatizando a eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor de arboviroses, como a dengue.

“O Amazonas é o primeiro estado da região norte a receber a remessa de doses da vacina Qdenga, para prevenir contra a dengue. Mesmo com a vacina, nós precisamos reforçar as medidas dentro da nossa casa, que se referem ao controle do mosquito, como evitar água parada e deixar os reservatórios fechados. A vacina chegou para ser mais uma forma de prevenir”, destaca a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim.

A vacina contra a dengue recebida é correspondente à primeira dose do esquema vacinal, segundo detalha o responsável pela vigilância epidemiológica da FVS-RCP, Alexsandro Melo.

“Vamos usar as vacinas, na totalidade, para os municípios que foram elencados de acordo com os critérios do Ministério da Saúde. Nós já entramos em contato com os municípios. Essa vacina vai nos ajudar a enfrentar a situação da dengue que também ocorre em todo o país”, disse.

A distribuição das doses de vacina será realizada, a partir de quinta-feira (15/02), mediante agendamento das Secretarias Municipais de Saúde junto à FVS-RCP por meio da Gerência de Imunização.

Os municípios, que são responsáveis pela operacionalização da campanha de vacinação, vão determinar o início da vacinação nos territórios municipais. A incorporação da vacina contra a dengue ao Sistema Único de Saúde (SUS) foi oficializada em dezembro de 2023.

Prevenção à dengue

A estratégia mais eficaz de prevenção à dengue é evitar que o mosquito Aedes aegypti, vetor da doença, se reproduza. A eliminação de criadouros inclui evitar água parada em pneus velhos, vasos de plantas, garrafas vazias e recipientes plásticos.

Manter quintais e áreas ao redor das casas limpas e livres de entulho também é estratégico para reduzir os locais de reprodução do mosquito. A FVS-RCP recomenda, ainda, a estratégia de vistoriar semanalmente, em dez minutos, o espaço residencial ou profissional para eliminar criadouros.

*Com informações da assessoria