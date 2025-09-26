A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Amazonas recebe comitiva federal para fortalecer políticas do sistema penal

Participação da Senappen reforça o compromisso no combate ao Estado de Coisas Inconstitucional.

Por Fernanda Pereira

26/09/2025 às 13:05

Ver resumo

Foto: Divulgação/Seap

Notícias do Amazonas – A Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) integrou a comitiva interministerial do Governo Federal no estado do Amazonas com o objetivo de fomentar políticas públicas para o fortalecimento do sistema penal estadual, voltadas ao enfrentamento do Estado de Coisas Inconstitucional.

PUBLICIDADE

A agenda incluiu reuniões com representantes do governo estadual, do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, além de visitas técnicas a unidades prisionais e socioeducativas. O objetivo foi garantir a efetividade das políticas nacionais de combate ao Estado de Coisas Inconstitucionais, com foco na capacitação de agentes públicos, avaliação das condições carcerárias e integração das ouvidorias de direitos humanos.

Durante a visita, a comitiva acompanhou a implementação de medidas do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT) e reforçou a importância do monitoramento contínuo em espaços de privação de liberdade. Foram observadas particularidades no estado, relacionados à extensão territorial e os desafios logísticos para fiscalização.

PUBLICIDADE

A programação incluiu encontros no Palácio do Governo, reuniões técnicas com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (SEJUSC) e inspeções em unidades prisionais na capital e no interior. Como resultado, foi pactuada a criação de um plano integrado de monitoramento, contemplando ações para prevenção da tortura, qualificação de servidores e ampliação da participação social.

A ação foi coordenada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), em articulação com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Ministério das Mulheres, Ministério dos Povos Indígenas (MPI) além da Defensoria Pública da União (DPU) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Os órgãos integrantes da comitiva realizarão novas reuniões de alinhamento, e o relatório com os resultados e recomendações será divulgado pelo MDHC até o final de setembro.

Leia mais: Empresas privadas ganham autorização para integrar câmeras ao Sistema Paredão em Manaus

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Amazonas

Damares Alves relata pânico de crianças com operações da PF no Amazonas: “Jogaram artefato em uma escola”

Senadora disse que um artefato foi lançado dentro de uma escola, causando grande medo entre alunos e profissionais da educação.

há 11 segundos

Meio Ambiente

Alta de CO2 estimula crescimento das árvores na Amazônia, aponta estudo internacional

Pesquisa revela que árvores amazônicas cresceram 3,2% por década e reforça papel crucial da floresta na mitigação do aquecimento global.

há 10 minutos

Mundo

Netanyahu afirma que guerra em Gaza ainda não terminou durante discurso na ONU

Discurso provoca boicote de comitivas internacionais

há 13 minutos

Brasil

Justiça concede liberdade a jovem acusada de lavar R$ 2 milhões do tráfico do PCC

Mulher de 23 anos responderá processo em liberdade após prisão pela Polícia Federal.

há 22 minutos

Polícia

Carro de influenciador manauara causa grave acidente e deixa feridos no Jorge Teixeira

Colisão atinge motociclista e estudante; motorista foge e alega ter emprestado veículo.

há 25 minutos