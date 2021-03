Amazonas recebe mais 18 pacientes de Rondônia para tratamento da Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), recebeu 18 pacientes acometidos pela Covid-19, na madrugada desta sexta-feira (26/03), transferidos do estado de Rondônia. A ação faz parte da “Operação Gratidão”, uma forma de retribuir a ajuda recebida pelo Amazonas, de outros estados, no período mais agudo da pandemia, nos meses de janeiro e fevereiro.

A operação é realizada pelo Governo do Estado, em parceria com os ministérios da Saúde e da Defesa, e teve início no dia 16 de março, com a chegada de dois pacientes vindos de Rondônia a Manaus.

A aeronave C-105 pousou por volta das 2h na base da Força Aérea Brasileira (FAB), o Aeroporto de Ponta Pelada, na zona sul de Manaus. No local, as ambulâncias esperavam pelo desembarque dos pacientes, e seguiram com eles de lá para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Aziz, na zona norte, unidade de saúde referência no combate à Covid-19 no estado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) participou da ação, por meio de profissionais e ambulâncias que ajudaram no transporte de pacientes para a unidade de saúde.

Durante a recuperação em Manaus, os pacientes serão acompanhados por técnicos do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), que atuarão do início ao fim do tratamento, sendo o elo entre família e paciente, além de também serem responsáveis pela logística de retorno dos transferidos

Gratidão – De acordo com a SES-AM, com a chegada desta sexta-feira, 45 pacientes já foram transferidos de outros estados para o Amazonas. Destes, cinco já tiveram alta.

