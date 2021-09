Amazonas recebe mais 19.890 doses de vacinas da Pfizer

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O Governo do Amazonas recebeu, na noite desta quarta-feira (1º/09), uma nova remessa com 19.890 doses de vacinas contra a Covid-19. Os imunizantes do tipo Pfizer foram enviados pelo Ministério da Saúde (MS), por meio do Programa Nacional de Imunização, para dar continuidade à campanha de vacinação no estado.

A nova remessa foi desembarcada por volta das 23h40 no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, dividido em três volumes. Em seguida, sob escolta da Polícia Federal, as vacinas foram conduzidas para armazenamento na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), local que oferece acondicionamento da vacina em freezer científico, com temperaturas a -86ºC.

Vacinômetro – Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 3.314.378 doses foram aplicadas em todo o estado até esta quarta-feira (1º/09), sendo 2.323.168 de primeira dose, 946.050 de segunda dose e 45.160 com dose única.

Pela terceira vez no ano, o Amazonas não registrou mortes por Covid-19 nesta quarta-feira (1º/09), como informou a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), por meio do Boletim Diário de Covid-19, edição de nº 515.

Os mutirões da campanha Vacina Amazonas, realizados pelo Governo do Amazonas, em parceria com as prefeituras municipais, deram um impulso na vacinação no estado.

