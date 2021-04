Amazonas recebe mais 44 mil doses de vacinas contra Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O Governo do Amazonas recebeu, na madrugada desta sexta-feira, um novo lote de 44 mil doses de vacinas para dar continuidade à campanha de vacinação contra a Covid-19. A 14ª remessa repassada pelo Ministério da Saúde, por meio do Plano Nacional de Imunização (PNI), contém 34 mil vacinas do tipo AstraZeneca e 10 mil imunizantes CoronaVac.

O lote de vacinas chegou à capital por volta das 0h40, em voo comercial. A remessa foi desembarcada no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e seguiu escoltada pela Polícia Federal até à sede da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), local de contagem e armazenamento dos imunizantes retirados pelos municípios.

Segundo o 12º Informe Técnico do Ministério da Saúde relativo à 14ª remessa, emitido na última quarta-feira, as 34 mil vacinas do tipo AstraZeneca vão atender pessoas de 60 a 64 anos como primeira dose. Já o lote de 10 mil vacinas CoronaVac será destinado como segunda dose para profissionais de segurança e salvamento, forças armadas e idosos de 65 a 69 anos.

Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 773.707 doses foram aplicadas em todo o estado até essa quinta-feira, sendo 560.051 de primeira dose e 213.656 de segunda dose.

Até o momento, os três municípios do estado que mais aplicaram doses da vacina, segundo o levantamento, são Manaus (411.538), São Gabriel da Cachoeira (22.544), Tabatinga (19.987).

* Com informações da assessoria de imprensa