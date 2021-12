Amazonas recebe mais de 300 equipamentos táticos de tecnologia avançada para reforço da segurança nas fronteiras

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O governador Wilson Lima e o coordenador-geral de Fronteiras do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), tenente-coronel Saulo de Tarso Sanson, entregaram, nesta terça-feira (28/12), em evento na Arena da Amazônia, mais de 300 equipamentos táticos de tecnologia avançada, além de materiais de atendimento pré-hospitalar, para reforçar as operações de segurança em áreas de fronteira.

Continua depois da Publicidade

Segundo Wilson Lima, a parceria com o Governo Federal vem fortalecendo as estruturas da segurança no Amazonas. “Hoje nós estamos recebendo mais um leva de equipamentos que estão sendo entregues às nossas forças especializadas, resultado dessa parceria e alinhamento que temos com o Governo Federal. Recentemente eu estive em Brasília para o recebimento de viaturas que também são para a atuação na fronteira e aqui eu quero fazer um agradecimento ao ministro Anderson. Quero também agradecer ao presidente Jair Bolsonaro que tem tido um olhar diferenciado para o estado do Amazonas”, ressaltou o governador.

Recursos – O investimento é de mais de R$ 4 milhões e faz parte do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas (Vigia), do MJSP. Segundo o coordenador-geral de Fronteiras do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), coronel Saulo Sanson, e aquisição desses equipamentos dá à segurança pública do Estado uma vantagem em relação ao crime organizado.

“Nós precisamos ter um efetivo controle nas fronteiras dada essa dimensão que o país tem, são mais de 16 mil quilômetros de extensão. Esse programa [Vigia] vem ao encontro dos homens da ponta, com a necessidade que nós temos de estar investindo no homem policial, e são três frentes importantes: a parte de operações, que nós já estamos trabalhando há dois anos e meio aqui no estado; a parte de aquisições e de capacitações”, afirmou o coronel.

Continua depois da Publicidade

No Amazonas, o Programa Vigia é desenvolvido através da operação Hórus, com ações realizadas na Base Fluvial Arpão, localizada em Coari (a 363 quilômetros de Manaus), e na operação Fronteira Mais Segura, ambas do Governo do Estado, coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Integração – “Nós estamos com a presença da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que veio fazer aqui fazer essa entrega. Isso é importante, é uma parceria que visa a atuação nas fronteiras, de combate à criminalidade nas fronteiras e nas divisas também”, afirmou o secretário de Segurança Pública, general Mansur.

Continua depois da Publicidade

Entre os itens entregues às forças de segurança estão binóculos de visão noturna, placas de proteção balística, torniquete tático, manta térmica e kits de atendimento pré-hospitalar.

Os equipamentos e materiais serão destinados aos agentes das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), Força Tática, Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), Companhia de Operações Especiais (COE), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), agentes do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), que atuam em operações nas áreas fronteiriças ou de divisas.

Continua depois da Publicidade

Além do Amazonas, também serão entregues equipamentos aos estados do Amapá e Roraima.