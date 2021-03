Amazonas recebe novo carregamento de medicamentos para intubação de pacientes em UTI

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) recebeu, nesta sexta-feira (26/03), um carregamento de medicamentos usados para intubação de pacientes em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). De acordo com a Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), foram enviadas ao estado pelo Ministério da Saúde (MS) 1.754 ampolas de Tracur e 80 ampolas de Cis-atracúrio.

Continua depois da Publicidade

Os medicamentos são bloqueadores musculares utilizados no processo de intubação de pacientes em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Eles são usados no relaxamento da musculatura nos processos de intubação orotraqueal (IOT), e estão entre os mais demandados durante a pandemia da Covid-19.

Também foram enviados ao Amazonas nesta sexta-feira 4.210 de Midazolam, um sedativo que também faz parte do “kit intubação”. Os medicamentos foram entregues pela fabricante, a empresa Cristália.

Analgésicos – No dia 19 de março a Cema recebeu, também do Ministério da Saúde, 12.230 doses de analgésicos usados em pacientes internados em UTI ou que realizam procedimentos cirúrgicos.

Continua depois da Publicidade

As 9.670 doses de Propofol e 2.560 doses de Sulfato de Morfina são destinados às unidades de saúde do estado. O Propofol é indicado para indução e manutenção de anestesia geral, enquanto o Sulfato de Morfina é um analgésico opioide utilizado para aliviar dor crônica ou aguda.

O acompanhamento do estoque desses medicamentos nas unidades de saúde é realizado pela Cema de forma contínua. Além do estoque da central, as próprias unidades possuem armazenamento dos remédios.

Continua depois da Publicidade

A Cema também recebeu, na semana passada, uma remessa de medicamentos do “kit kintubação”, adquiridos pelo Governo do Amazonas. Foram entregues 30 mil ampolas de Atracúrio (20 mil de 2,5 ml e 10 mil de 5 ml) e 12 mil Ampolas de Rocurônio.