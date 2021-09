Amazonas recebe remessa com 93.600 doses de vacinas da Pfizer

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Governo do Amazonas recebeu, na manhã deste domingo (19/09), 14 volumes com 93.600 doses de vacinas contra a Covid-19 do tipo Pfizer/BioNtech. Os imunizantes foram enviados pelo Ministério da Saúde (MS), por meio do Programa Nacional de Imunização, para continuidade da campanha de vacinação no estado.

As vacinas foram escoltadas pela Polícia Federal até a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), local que oferece acondicionamento da vacina em freezer científico, com temperaturas a -86ºC.

No sábado (18/09), o Governo do Estado já havia recebido 108 mil doses de vacinas do tipo CoronaVac/Butantan. Já na noite da última quinta-feira (16/09), um novo lote com 112.320 doses de Pfizer desembarcou em Manaus.

A capital recebeu, na sexta-feira (17/09) e no sábado (18/09), uma nova edição da campanha Vacina Amazonas, quando foram aplicadas mais de 76 mil doses. Nove postos coordenados pelo Governo do Estado atenderam a população, em parceria com a Prefeitura de Manaus.

Dados parciais do Programa Nacional de Imunização (PNI) apontam que 3.764.599 doses foram aplicadas em todo o estado até este sábado (18/09), sendo 2.457.350 de primeira dose, 1.259.313 de segunda dose e 47.936 com dose única.

