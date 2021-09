Amazonas recebe remessas com 26.910 doses de vacina contra Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O Governo do Amazonas recebeu, na manhã desta quarta-feira (08/09), dois novos lotes da vacina Pfizer/BioNtech com o total de 26.910 doses. Os imunizantes contra a Covid-19 foram enviados pelo Ministério da Saúde (MS), por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI) para dar continuidade a campanha de vacinação no estado.

As duas remessas desembarcaram, por volta de 9h30, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, a primeira contendo 25.740 doses e a segunda 1.170 unidades do imunizante contra Covid-19.

Após o desembarque, os lotes foram escoltados pela Polícia Federal até a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), onde foram contabilizados e armazenados em local que oferece acondicionamento da vacina em freezer com temperatura a -86ºC.

O público-alvo a receber a vacina será definido conforme as etapas de vacinação no Amazonas e as diretrizes definidas pelo Ministério da Saúde.

* Com informações da assessoria de imprensa