Amazonas recebe segundo cruzeiro da temporada, com cerca de 500 passageiros, no Porto de Manaus

O Amazonas recebeu, nesta terça-feira (29/11), mais um cruzeiro da temporada 2022/2023 com uma ação da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur). A embarcação Seven Seas Navigator atracou no porto de Manaus por volta das 9h, com 490 passageiros e 340 tripulantes. Neste ano, a capital amazonense ainda receberá o Volendam, com 1.718 turistas, no dia 1º de dezembro, e o MS Marina, com 1.300 passageiros, no dia 28 de dezembro.

Segundo o presidente da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), Gustavo Sampaio, houve uma articulação do Governo do Estado com órgãos de todas as esferas para realizar os preparativos necessários para a retomada da temporada de cruzeiros, que iniciou no domingo (27/11) e segue até maio de 2023.

A expectativa é receber 17 navios, totalizando 17.186 turistas, com previsão de gerar uma receita equivalente a R$ 7,7 milhões. Os cruzeiros que vêm para o Amazonas realizam três paradas, primeiro na Boca da Valéria, em Parintins, seguindo para Manaus. Na volta, realizam uma parada no Porto de Parintins.

Durante os dois dias de percurso, os turistas desembarcam nas duas cidades para realizar passeios e visitas aos atrativos mais conhecidos, como o Teatro Amazonas, em Manaus, e assistir a uma apresentação de boi-bumbá, em Parintins.

O transatlântico Seven Seas Navigator, com 173 metros de comprimento e bandeira bahamense, trouxe turistas oriundos dos Estados Unidos, Inglaterra e Canadá. A embarcação partirá nesta quarta-feira (30/11).