Amazonas recomenda dose de reforço de vacina contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos

O Amazonas recomenda a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em crianças com idade de 5 a 11 anos a partir desta sexta-feira (07/01). A orientação consta na Nota Informativa Conjunta nº X/2023, disponível no site da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), em: https://bit.ly/3vFYnwR .

A dose de reforço de vacina contra a Covid-19 é ferramenta importante para conter o avanço do novo coronavírus na população, já que representa o fortalecimento da imunidade conferida pelas vacinas ao longo do tempo. A dose de reforço recomendada para crianças de 5 a 11 anos deve ser aplicada a partir de 4 meses após a aplicação das doses do esquema primário básico (Dose 1 e Dose 2).

O imunizante utilizado para a aplicação da dose de reforço nesse grupo etário é o do fabricante Pfizer, formulação pediátrica (frasco de tampa laranja). “As crianças devem receber essa dose de reforço para que haja aumento da proteção individual e coletiva, já que, as crianças podem, além de adoecer, transmitir o vírus para as pessoas que estão próximas”, destaca a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim.

Conforme orientação do Ministério da Saúde, as crianças de 5 a 11 anos podem tomar a dose de reforço sem necessidade de tempo de intervalo para a aplicação de outros tipos de vacina. É imprescindível também que as crianças estejam acompanhadas de pais ou responsáveis no posto de vacinação.

Bebês e crianças sem comorbidades

Está em andamento a campanha de vacinação para crianças sem comorbidades de 6 meses a menores de 5 anos de idade. A Nota Informativa Conjunta 001/2023/SES-AM-FVS-RCP, orienta que as secretarias municipais de saúde, que são responsáveis pela operacionalização das campanhas de vacinação, realizem a vacinação de forma escalonada seguindo o seguinte cronograma: iniciando com o grupo etário de 6 meses a menores de 1 ano; seguindo com crianças de 1 ano a menores de 3 anos. Em seguida, crianças de 3 anos e, depois, 4 anos de idade.