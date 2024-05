Amazonas reforça assistência a PcD, idosos e trabalhadores rurais com entrega de 750 cestas de alimentos em Manacapuru

O governador Wilson Lima entregou, em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), 750 cestas de alimentos a Organizações da Sociedade Civil (OSCs). A distribuição é fruto do Edital de Credenciamento nº 01/2023, que contempla OSCs atuantes com o público em situação de vulnerabilidade social, atendidas pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

Horácio Silva integra a Associação das Pessoas com Deficiência de Manacapuru e foi um dos 200 beneficiados pela OSC. Desempregado, ele diz que a cesta vai ajudá-lo enquanto não encontra um novo emprego.

PUBLICIDADE

“Essa cesta está vindo em bom momento, para mim, está sendo uma grande ajuda. Quero agradecer ao trabalho da Sejusc, esse apoio que estão fazendo pelas pessoas com deficiência, que é muito importante”, observou o usuário de cadeira de rodas.

As outras OSCs contempladas são o Espaço Acolher Cada de Sara, que recebeu 200 unidades, e o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Rio Manacapuru, que recebeu 350 cestas básicas. Elas desenvolvem trabalhos com pessoas idosas e trabalhadores rurais do município, respectivamente.

Na ação também foram entregues, ainda, oito carteirinhas de Passe Legal, 17 carteirinhas de identificação da Pessoa com Deficiência (CIPCD), e 21 da Pessoa com Transtorno do Espectro autista (Ciptea).

PUBLICIDADE

A titular da Sejusc, Jussara Pedrosa, acompanhou as entregas junto ao governador Wilson Lima e frisou que o edital de chamamento, realizado no final do ano passado, teve como beneficiar crianças e adolescentes; pessoas com deficiência; mulheres vítimas de violência; pessoas idosas; povos tradicionais e população em situação de rua identificada pela equipe técnica da Sejusc; provedor ou provedora de família monoparental (mãe ou pai solo); LGBTQIAPN+; e pessoas em situação de extrema de vulnerabilidade.

“É muito importante ressaltar que as OSCs passaram por um edital de chamada, no qual mais de 700 instituições se inscreveram. Elas foram contempladas porque elas têm a regularidade e, de fato, são instituições que são da demanda do público da Sejusc. A preocupação do governador Wilson Lima é, principalmente, com a questão da segurança alimentar”, destacou a secretária.

PUBLICIDADE

As entregas de cestas básicas começaram em dezembro, com OSCs de Manaus, e seguem pelos próximos meses, conforme o repasse previsto pelo edital.