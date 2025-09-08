Amazonas registra 1.254 casos de vírus respiratórios em 2025, queda de 21% em relação a 2024

Notícias do Amazonas – O Amazonas registrou 1.254 casos de vírus respiratórios entre 1º de janeiro e 6 de setembro de 2025, segundo atualização do Informe Epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM). O número representa uma redução de 21,3% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram contabilizados 1.594 casos.

No mesmo intervalo, foram confirmados 53 óbitos causados por vírus respiratórios, uma queda de 29,3% em comparação a 2024, que registrou 75 mortes. Entre os óbitos de 2025, 22 foram por influenza A, 22 por Covid-19, 4 por rinovírus, 2 por Vírus Sincicial Respiratório (VSR), 2 por influenza B e 1 por parainfluenza.

Nas últimas três semanas (17/08 a 06/09), a faixa etária mais atingida foi menores de 1 ano (48%), seguida por crianças de 1 a 4 anos (29%) e pessoas com 60 anos ou mais (8%). As demais faixas etárias tiveram incidência menor: 5 a 9 anos (5%), 10 a 19 anos (3%), 20 a 39 anos (1%) e 40 a 59 anos (4%).

Entre os vírus mais identificados em amostras encaminhadas ao Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (Lacen-AM) nas últimas semanas, estão:

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) – 37,4%

Rinovírus – 36,7%

Coronavírus SARS-CoV-2 – 28,1%

Adenovírus – 10,6%

Metapneumovírus – 3,7%

Influenza A – 0,4%

Influenza B – 0,2%

O informe completo está disponível no portal da FVS-RCP: www.fvs.am.gov.br.