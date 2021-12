Amazonas registra 21 dias sem óbitos por Covid-19, afirma Wilson Lima

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Como resultado das ações de vacinação no Amazonas, o governador Wilson Lima declarou, nesta quarta-feira (1º/12), que durante o mês de novembro o estado registrou 21 dias sem óbitos por Covid-19. Conforme dados da Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), o estado ultrapassou nesta terça-feira (30/11) a marca de 5 milhões de doses de vacina aplicadas na população.

“É importante que as pessoas entendam que, se a gente registra 21 dias no mês de novembro sem nenhuma morte, isso é resultado da vacinação. O que a gente tem feito são campanhas para incentivar as pessoas a se vacinarem. Estamos dando apoio às prefeituras do interior, apoio à Prefeitura de Manaus, para ampliar a vacinação”, salientou o governador amazonense, em entrevista a jornalistas durante assinatura de convênio de R$ 30 milhões com a Prefeitura de Manaus, na manhã de hoje.

Nos últimos meses, ações como a Vacina Amazonas, Mega Vacinação e Vacina Premiada, além da imunização em shoppings da capital, vêm estimulando a população a receber os imunizantes contra a Covid-19.

“Mantivemos em funcionamento, em parceria com a Prefeitura, os postos de vacinação nos shoppings. Estamos construindo outra parceria para ir nos bairros para fazer uma busca ativa para aquelas pessoas que não se vacinaram, para que possam se imunizar. E aqui o nosso apelo para que tome a vacina, que se imunize. Só dessa forma a gente vai conseguir vencer essa guerra”.

Na segunda-feira (29/11), Wilson Lima reuniu o Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Covid-19 para avaliar eventuais impactos da variante ômicron. Até o momento, o estado não registrou nenhum caso da nova cepa.

“De todos os casos que foram registrados no mundo, em nenhum caso há registro de agravamento, de internações, muito menos de óbito, então é uma situação que a gente está observando. De qualquer forma, estamos monitorando as entradas aqui na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, reforçamos nosso monitoramento no aeroporto e também nos principais portos aqui da capital”.

Doses aplicadas – De acordo com a FVS-RCP, dados parciais do Programa Nacional de Imunização (PNI) apontam que 5.015.582 doses foram aplicadas em todo o estado até esta terça-feira (30/11), sendo 2.689.320 de primeira dose, 2.037.844 de segunda dose, 54.533 com dose única e 233.885 de terceira dose (dose de reforço).

