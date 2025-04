Amazonas registra 30 casos de Mpox em 2025 e alerta para prevenção da doença

Notícias de Saúde – O novo informe epidemiológico sobre a Mpox no Amazonas, divulgado nesta quarta-feira (23), mostra que, entre 1º de janeiro e 23 de abril de 2025, foram registradas 55 notificações da doença, com 30 casos confirmados e 23 descartados. Não há registros de óbitos até o momento.

De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP), da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), a recomendação é para que pessoas com sintomas suspeitos, como febre, lesões na pele ou cansaço extremo, procurem imediatamente atendimento médico na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima. Casos suspeitos são, quando necessário, encaminhados para Unidades de Referência para coleta de amostras.

Gestantes, crianças e pacientes com lesões graves devem ser encaminhados à Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), em Manaus, para cuidados especializados.

Prevenção e cuidados

A prevenção da Mpox inclui medidas como evitar o contato direto com lesões de pele, erupções cutâneas ou fluidos corporais de pessoas infectadas, além de lavar as mãos frequentemente e praticar sexo seguro com o uso de preservativo. Também é recomendado manter a higiene pessoal rigorosa e usar máscaras de proteção em locais fechados e mal ventilados.

As atualizações sobre o monitoramento da doença são disponibilizadas semanalmente, todas as quartas-feiras, no site da FVS-RCP: www.fvs.am.gov.br.