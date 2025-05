Amazonas registra 35 casos confirmados de Mpox em novo boletim da FVS-RCP

Notícias do Amazonas – A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), divulgou nesta quarta-feira (7/5) a edição mais recente do informe epidemiológico semanal sobre a Mpox. O documento abrange o período de 1º de janeiro a 7 de maio de 2025 e apresenta 94 notificações da doença no estado, sendo 35 casos confirmados e 40 descartados. Não houve registro de óbitos.

A atualização dos dados ocorre semanalmente, sempre às quartas-feiras, e pode ser consultada no site oficial da FVS-RCP (www.fvs.am.gov.br).

A SES-AM orienta que qualquer pessoa que apresentar sintomas como febre, cansaço extremo ou lesões na pele procure imediatamente uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Casos com indicação médica são encaminhados para unidades de referência, e situações que envolvam gestantes, crianças ou pacientes com quadro grave são direcionadas à Fundação de Medicina Tropical – Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), em Manaus.

A prevenção da Mpox exige cuidados rigorosos, incluindo evitar contato direto com feridas, crostas ou fluidos de pessoas infectadas, manter a higiene pessoal, lavar bem as mãos, praticar sexo seguro e utilizar máscaras em locais fechados. Além disso, é essencial manter a etiqueta respiratória ao tossir ou espirrar e higienizar objetos de uso pessoal com frequência.

As autoridades reforçam que a atenção aos sintomas e o cumprimento das medidas preventivas são fundamentais para conter a disseminação do vírus.