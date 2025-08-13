Amazonas registra 431 processos por erro médico no 1º semestre de 2025

Notícias do Amazonas – O Amazonas registrou 431 novos processos judiciais relacionados a erros médicos apenas no primeiro semestre de 2025, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Essas ações envolvem pedidos de indenização por danos morais e/ou materiais decorrentes da prestação de serviços de saúde.

Entre agosto de 2023 e julho de 2024, o estado também notificou 5.731 incidentes na assistência à saúde, conforme levantamento da Organização Nacional de Acreditação (ONA) com base em informações da Anvisa. Os problemas mais comuns incluem uso inadequado de cateter venoso (2.349 casos), lesões por pressão (916) e falhas diversas durante o atendimento (780).

Na região Norte, foram contabilizados 20.741 incidentes no período. Rondônia lidera os registros (5.983), seguida por Amazonas (5.731), Pará (4.575), Tocantins (2.817), Acre (921), Amapá (416) e Roraima (298).

Entre as ocorrências mais graves estão a administração incorreta de medicamentos — seja por dose errada ou tipo inadequado — e a realização de cirurgias em áreas equivocadas do corpo, todas consideradas evitáveis com melhorias nos processos.

Para Paola, presidente da Sociedade Brasileira para Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente (SOBRASP), o número relativamente menor de notificações no Norte pode indicar falhas na maturidade dos processos e na cultura de segurança. Ela reforça que a notificação é essencial para prevenir novos incidentes e aprimorar a gestão de riscos.

Gilvane Lolato, diretora de Regionais da SOBRASP, defende ações educativas, aprimoramento nos protocolos assistenciais e fortalecimento da cultura de segurança como estratégias fundamentais para reduzir danos.

O Brasil, no mesmo período, somou 45.967 novos processos por erro médico e 396.629 incidentes assistenciais. Nesta sexta-feira (15), a SOBRASP inaugura sua primeira regional no país, sediada em Manaus, para atender todos os estados do Norte e promover a segurança do paciente.