Amazonas registra 894 novos casos de Covid-19

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), por meio do Boletim Diário de Covid-19, edição de nº 258, traz o diagnóstico de 894 novos casos de Covid-19, totalizando 189.812 casos da doença no estado.

Segundo o boletim, foram confirmados 13 óbitos por Covid-19, sendo oito ocorridos no dia 16/12 e cinco óbitos foram encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 5.049 o total de mortes.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, nesta quarta-feira (16/12), foram registrados sete sepultamentos por Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 22.685 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 11,95% dos casos confirmados ativos.

Rede de Assistência – Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 523 pacientes internados, sendo 320 em leitos clínicos (79 na rede privada e 241 na rede pública), 198 em UTI (65 na rede privada e 133 na rede pública) e cinco em sala vermelha, estrutura voltada à assistência temporária para estabilização de pacientes críticos/graves para posterior encaminhamento a outros pontos da rede de atenção à saúde.

Há ainda outros 77 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 41 estão em leitos clínicos (32 na rede privada e nove na rede pública), 30 estão em UTI (19 na rede privada e 11 na rede pública) e seis em sala vermelha.

Banco de dados – O boletim diário é construído com as informações disponibilizadas diariamente pelas prefeituras municipais, todos os dias da semana, incluindo fins de semana e feriados.

A consolidação dos casos notificados no Amazonas é realizada pela FVS-AM a partir de informações obtidas em três sistemas: e-SUS Notifica, Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) e o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), até às 10h de cada dia. Em Manaus, foram notificados 228.783 casos, enquanto no interior do estado, o número chega a 249.871.

Ao todo 12 municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim. São eles: Alvarães; Apuí; Atalaia do Norte; Codajás; Guajará; Japurá; Juruá; Maués, Nova Olinda do Norte, Pauini, Tapauá e Tonantins.

Municípios – Dos 189.812 casos confirmados no Amazonas até esta quinta-feira (17/12), 75.887 são de Manaus (39,98%) e 113.925 do interior do estado (60,02%).

Além da capital, os 61 municípios têm casos confirmados: Coari (8.200); Parintins (7.030); São Gabriel da Cachoeira (4.974); Tefé (4.741); Manacapuru (4.474); Humaitá (4.461); Carauari (3.702); Presidente Figueiredo (3.600); Lábrea (3.527); Iranduba (3.002); Barcelos (2.918); Itacoatiara (2.815); Eirunepé (2.690); Ipixuna (2.625); Santa Isabel do Rio Negro (2.356); Maués (2.249); Careiro (2.195); São Paulo de Olivença (2.109); Tabatinga (2.011); Rio Preto da Eva (1.978); Boca do Acre (1.948); Benjamin Constant (1.779); Manicoré (1.622); Autazes (1.597); Atalaia do Norte (1.545); Itapiranga (1.507); Pauini (1.472); Barreirinha (1447); Nova Olinda do Norte (1.445); Alvarães (1.421); Urucurituba (1.400); Santo Antônio do Içá (1.349); Tapauá (1.329); Anori (1.290); Fonte Boa (1.130); Anamã (1.118); Beruri (1.072); Uarini (1.056); Amaturá (1.033); Maraã (1.032); Envira ( 992); Guajará ( 988); Nhamundá (966); Novo Airão (953); Urucará (939); Borba (888); Novo Aripuanã (850); Canutama (775); Silves (772); São Sebastião do Uatumã (715); Manaquiri (684); Tonantins (680); Itamarati (608); Japurá (592); Juruá (577); Boa Vista do Ramos (574); Jutaí (556); Careiro da Várzea (416); Apuí (385); Caapiranga (384) e Codajás (382).

Óbitos – Entre pacientes em Manaus, há o registro de 3.213 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 1.836.

A lista inclui Manacapuru (169); Parintins (158); Coari (125); Tefé (105); Itacoatiara (95); Tabatinga (87); Humaitá (81); Iranduba (60); São Gabriel da Cachoeira (58); Maués (49); Benjamin Constant (46); Lábrea (44); Autazes (38); Manicoré (36); Presidente Figueiredo (36); Nova Olinda do Norte (29); Barcelos (28); Santo Antônio do Içá (28); Barreirinha (27); São Paulo de Olivença (27); Careiro (25); Rio Preto da Eva (24); Alvarães (23); Borba (23); Carauari (23); Manaquiri (23); Santa Isabel do Rio Negro (21); Fonte Boa (19); Tonantins (19); Anori (17); Boca do Acre (16); Jutaí (16); Nhamundá (16); Guajará (15); Urucará (15); Novo Aripuanã (14); Uarini (14); Beruri (12); Ipixuna (12); Itapiranga (12); Novo Airão (12); Eirunepé (11); Amaturá (10); Tapauá (10); Urucurituba (10); Caapiranga (9); Codajás (9); Juruá (8); São Sebastião do Uatumã (8); Boa Vista do Ramos (7); Itamarati (7); Maraã (7); Silves (7); Canutama (6); Careiro da Várzea (6); Pauini (6); Apuí (4); Atalaia do Norte (4); Envira (2); Japurá (2) e Anamã (1).

Alerta à população – O uso da máscara, manter a distância entre as pessoas, lavagens das mãos com água e sabão ou a utilização de álcool em gel, são recomendações consideradas fundamentais no controle da circulação do vírus da Covid-19, que continua presente no Estado.

A FVS-AM alerta que a flexibilização dos serviços e comércios não descredencia essas medidas que são essenciais para manter as atividades funcionando.

Referência – A FVS-AM é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas e atua no monitoramento de doenças no estado. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus.

