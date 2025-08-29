A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas registra aumento de casos de síndrome respiratória grave em crianças, diz Fiocruz

Boletim do InfoGripe afirma que crescimento foi impulsionado pelo Vírus Sincicial Respiratório, enquanto hospitalizações permanecem baixas.

Por Fernanda Pereira

29/08/2025 às 11:48

(Foto: © Tony Winston/Agência Brasília)

Notícias do Amazonas – O novo Boletim do InfoGripe da Fiocruz, divulgado nesta quinta-feira (28/08), indica aumento do número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Covid-19 e outros vírus respiratórios no Amazonas, além do Rio de Janeiro, Ceará e Paraíba. Apesar do crescimento, os casos graves continuam baixos e não têm gerado grande impacto nas hospitalizações. O estudo reforça a importância de que pessoas dos grupos de risco mantenham a vacinação em dia.

No Amazonas, o aumento se concentra principalmente em crianças pequenas e é causado, em grande parte, pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR). O estado é o único do país que ainda apresenta crescimento de SRAG por VSR.

Em 20 estados, incluindo Amazonas, Distrito Federal, Mato Grosso, Goiás e outros, a incidência de SRAG está em nível de alerta. Nos estados do Centro-Sul e Nordeste, o aumento é mais presente entre crianças e adolescentes de 2 a 14 anos, com destaque para São Paulo, impulsionado pelo rinovírus.

A pesquisadora Tatiana Portella, do Programa de Processamento de Dados Científicos da Fiocruz, orienta que crianças e adolescentes sintomáticos permaneçam em casa para evitar a transmissão do vírus. Além disso, idosos, imunocomprometidos e pessoas com comorbidades devem manter as vacinas contra Covid-19 em dia.

Entre as capitais, Manaus e Cuiabá apresentam nível de atividade de SRAG em alerta, com crescimento registrado nas últimas semanas.

No âmbito nacional, os dados mostram uma tendência de queda a longo prazo, mas aumento no curto prazo. Até o momento, em 2025, foram notificados 163.956 casos de SRAG, sendo 53,5% positivos para algum vírus respiratório, 34,7% negativos e 5,3% aguardando resultado. Entre os casos positivos, 24,6% correspondem a influenza A, 1,1% a influenza B, 45,1% a vírus sincicial respiratório, 25,2% a rinovírus e 7% a Sars-CoV-2 (Covid-19).

