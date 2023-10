Amazonas registra em setembro segundo maior número de queimadas, aponta Inpe

O estado do Amazonas enfrenta uma situação preocupante em relação às queimadas. Conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), setembro registrou o segundo maior acumulado de focos de incêndio desde 1998. Foram contabilizados 6.871 focos de incêndio ao longo do mês, ficando atrás apenas do número registrado no mesmo período do ano passado, que foi de 8.659 focos.

Diante da gravidade da situação, o governo do Amazonas decidiu decretar emergência ambiental há duas semanas. O objetivo da medida é reduzir os impactos do desmatamento ilegal e das queimadas em todo o estado. Essa ação é fundamental para preservar a faixa de floresta amazônica, que é essencial para a biodiversidade e para o equilíbrio climático.

Para combater as queimadas e o desmatamento ilegal, é necessário que haja uma atuação integrada entre órgãos governamentais, entidades ambientais e a população em geral. É preciso fortalecer a fiscalização nas áreas de risco, identificar os responsáveis pelos crimes ambientais e aplicar punições efetivas.

Além disso, é indispensável investir em ações de conscientização e educação ambiental. É importante que cada cidadão tenha consciência da importância da preservação ambiental e do papel que desempenha nesse processo. O uso sustentável dos recursos naturais e a adoção de práticas ecologicamente corretas devem fazer parte do cotidiano de todos.

A Amazônia é considerada um dos maiores patrimônios naturais do mundo. Sua floresta abriga uma infinidade de espécies de plantas e animais, muitos deles ainda desconhecidos pela ciência. Além disso, a Amazônia desempenha um papel fundamental na regulação do clima global, produzindo oxigênio e absorvendo toneladas de dióxido de carbono.

As queimadas no Amazonas têm consequências graves tanto para o meio ambiente quanto para a saúde humana. A liberação de gases tóxicos na atmosfera contribui para o aumento do aquecimento global e para a destruição da camada de ozônio. Além disso, a fumaça resultante das queimadas pode causar problemas respiratórios, como asma e bronquite, e agravar condições existentes, como doenças cardíacas e pulmonares.

