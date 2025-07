Amazonas registra mais de 12 mil casos suspeitos de arboviroses em 2025

Notícias do Amazonas – A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), divulgou nesta quinta-feira (25/07) o novo Informe Epidemiológico das Arboviroses, revelando que o estado já notificou 12.989 casos suspeitos das doenças neste ano. Entre os casos confirmados estão 3.561 de dengue, 98 de chikungunya, 59 de febre de Mayaro e 13 de zika. Até o momento, não houve confirmação de febre do Oropouche. Duas mortes por dengue foram registradas.

Leia mais: Vacinação contra a dengue é ampliada para mais 17 municípios no Amazonas

PUBLICIDADE

O relatório detalha que Manaus lidera o número de notificações (2.731), seguida por Jutaí (989), Atalaia do Norte (910) e outros municípios do interior com altas incidências, como Eirunepé, Envira e Guajará. Os dados são oriundos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) e do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL).

A SES-AM reforça a importância da atenção aos sintomas e à busca por atendimento adequado. Casos leves devem ser encaminhados às Unidades Básicas de Saúde (UBS). Já sinais de risco para dengue, como dor abdominal intensa, sangramentos ou alteração da pressão arterial, devem motivar procura imediata por unidades de emergência.

A prevenção continua sendo a principal forma de combate às arboviroses, com foco na eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças. A orientação inclui evitar água parada, manter quintais limpos e utilizar repelente, principalmente em áreas de mata ou beira de rio, entre 9h e 16h – medida que também auxilia na prevenção à febre do Oropouche.

PUBLICIDADE

Como parte da estratégia preventiva, 44 municípios amazonenses ofertam vacinação contra a dengue para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos.

O Informe completo está disponível no site da FVS-RCP: www.fvs.am.gov.br.