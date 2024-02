Amazonas registra mais de 70 mm de chuvas neste domingo (18)

Três municípios do Amazonas já registraram mais de 30 mm de chuva nas últimas horas deste domingo (18). De acordo com a última atualização divulgada pela Defesa Civil, em Tabatinga (distante a 1.106 km de Manaus) já ocorreu mais de 77.8 mm no Centro e cerca de 46,2 mm no bairro de Umariaçu 2.

Em Itacoatiara (distante a 175.89 km de Manaus), esse valor é de 62,36 mm no bairro Colônia, e no Mamoud Amed já alcançou 55.1 mm.

Em Manaus, o maior registro de precipitação foi observado no bairro Colônia Antônio Aleixo e é de 30.54 mm. A chuva continua forte na capital, e esse valor deve aumentar em breve.

Redação AM POST