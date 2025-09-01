A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas registra menor número de focos de calor e desmatamento em agosto desde 2011

Redução histórica de focos de calor e alertas de desmatamento evidencia ações de combate e monitoramento do governo do Amazonas.

Por Beatriz Silveira

01/09/2025 às 20:25

Notícias do Amazonas –  O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), por meio do Centro de Monitoramento Ambiental e Áreas Protegidas (CMAAP), registrou em agosto de 2025 o menor número de focos de calor do período desde 2011, totalizando 1.842 ocorrências. Ao mesmo tempo, o desmatamento também apresentou queda significativa: os alertas caíram de 1.862 para 702, e a área desmatada reduziu de 52.281 hectares para 15.790 hectares.

Os dados sobre queimadas são fornecidos pelo Programa de Queimadas (BD Queimadas) e os de desmatamento pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter), ambos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), com monitoramento do Ipaam e da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).

O diretor-presidente do Ipaam, Gustavo Picanço, destacou que os resultados refletem a atuação do Comitê Permanente de Enfrentamento aos Eventos Climáticos, que acompanha de forma contínua ações de combate a queimadas e desmatamento. O secretário de Meio Ambiente, Eduardo Taveira, ressaltou que o monitoramento permite identificar áreas críticas e direcionar políticas públicas de proteção ambiental.

Entre os municípios, Apuí concentrou a maior quantidade de focos de calor, com 416 registros, seguido de Novo Aripuanã (269) e Humaitá (210). Em relação ao desmatamento, Lábrea liderou em número de alertas, enquanto Manicoré teve a maior área desmatada, com 2.228 hectares.

A coordenadora do CMAAP, Priscila Carvalho, enfatizou a importância do acompanhamento diário, combinando tecnologia, análise de dados e ações preventivas em campo. Todos os indicadores ambientais, incluindo qualidade do ar e monitoramento de cheias, estão disponíveis no Painel do Clima, plataforma do Governo do Amazonas, acessível em www.paineldoclima.am.gov.br

