Amazonas registra menor número de roubos a pedestre em uma década

O Amazonas registrou, entre janeiro e julho de 2025, o menor número de roubo a pedestre dos últimos dez anos. Dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM) mostram uma redução superior a 50% no período, resultado da combinação de policiamento ostensivo e investigativo com investimentos do governo em efetivo e tecnologia.

PUBLICIDADE

“O que vemos é o reflexo de um trabalho contínuo da Segurança Pública, que impacta positivamente vários indicadores criminais. O roubo a pedestres atingia diretamente trabalhadores, donas de casa e estudantes, e agora registramos uma queda expressiva, mas seguimos trabalhando para reduzir ainda mais”, afirmou o secretário da SSP-AM, Vinícius Almeida.

Segundo o Centro Integrado de Estatística da SSP-AM (Ciesp/SSP-AM), em 2015, o estado registrou 19.402 roubos a pedestre entre janeiro e julho, com média de 2,7 mil por mês. Este ano, o número caiu para 9.860, uma redução de 50,82%. O comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Klinger Paiva, destacou que a entrada de mais de mil novos soldados em 2024 reforçou o policiamento ostensivo.

“Com o reforço de novos soldados, conseguimos ampliar a presença policial e intensificar ações de patrulhamento e abordagens, prevenindo este tipo de crime”, explicou Paiva.

PUBLICIDADE

Tecnologia e inteligência no combate ao crime

O secretário Vinícius Almeida ressaltou que a utilização de tecnologias pelo Governo do Estado, aplicadas ao trabalho policial, também contribuiu para a queda nos números. Um exemplo é o Programa RecuperaFone, que auxilia na recuperação de celulares roubados.

O coordenador do Ciesp, Rouget Britto, explicou que grande parte dos roubos a pedestres têm como alvo os celulares das vítimas. Com a criação do Núcleo de Investigação e Recuperação de Celular (Nirc), houve redução significativa desses crimes.

Além disso, a SSP-AM realiza reuniões periódicas com comandantes das Companhias Interativas Comunitárias (Cicom) para identificar áreas com aumento de indicadores criminais e orientar o policiamento preventivo e ostensivo.

“Com base nesses dados, os comandantes aplicam ações estratégicas nas áreas de maior atenção, potencializando os resultados”, destacou Britto.