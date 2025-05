Amazonas registra quase 9 mil casos suspeitos de arboviroses em 2025

Notícias do Amazonas – A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), publicou nesta quinta-feira (1º/05) um novo informe epidemiológico sobre o avanço das arboviroses no estado. O relatório, com dados atualizados até o início de maio, está disponível no site oficial da FVS-RCP (https://www.fvs.am.gov.br).

De acordo com o documento, entre os dias 1º de janeiro e 1º de maio de 2025, o Amazonas notificou 8.969 casos suspeitos de arboviroses. Desses, 2.489 foram confirmados para dengue, 67 para chikungunya, 49 para febre de Mayaro e 6 para zika. Não houve confirmação de casos de febre Oropouche nesse período. Um óbito por dengue foi registrado.

Os dados foram compilados a partir do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) e do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL). Dentre os municípios com maior número de notificações, destacam-se Manaus (1.737), Atalaia do Norte (793), Jutaí (610), Envira (587), Ipixuna (568), e outros municípios da região do Alto e Médio Solimões.

A SES-AM reforça que os casos leves devem ser tratados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), enquanto os casos com sinais de agravamento — como pressão arterial alterada, dor abdominal e hemorragias — exigem atendimento imediato em unidades de emergência.

Para conter o avanço das arboviroses, a recomendação principal continua sendo o combate aos focos de água parada, ambientes propícios à proliferação do mosquito Aedes aegypti. Além disso, é importante manter quintais limpos, usar repelentes e evitar áreas de mata e margens de rios, especialmente entre 9h e 16h, como forma de prevenção à febre Oropouche.

Atualmente, 12 municípios amazonenses já disponibilizam a vacina contra a dengue para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, como parte da estratégia de imunização preventiva do estado.