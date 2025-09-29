A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas registra queda de casos e mortes por vírus respiratórios em 2025

O levantamento também aponta redução nas mortes: foram 59 óbitos confirmados em 2025, uma queda de 22,4%.

Por Jonas Souza

29/09/2025 às 14:44

Notícias do Amazonas   – A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), divulgou nesta segunda-feira (29/09) a atualização do Informe Epidemiológico de Vírus Respiratórios. O balanço mostra redução tanto nos casos quanto nos óbitos relacionados a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no estado.

Leia mais: Wilson Lima projeta R$ 230 milhões em negócios durante a Expoagro 2025

De 1º de janeiro a 27 de setembro de 2025, foram registrados 4.190 casos notificados de SRAG, sendo 1.481 associados a vírus respiratórios. O número representa uma queda de 9% em relação ao mesmo período de 2024, quando houve 1.627 notificações.

Redução de óbitos

O levantamento também aponta redução nas mortes: foram 59 óbitos confirmados em 2025, contra 76 no mesmo período de 2024 — uma queda de 22,4%.

Entre os 59 óbitos registrados neste ano, as principais causas foram:

  • Covid-19: 25 casos

  • Influenza A: 22 casos

  • Rinovírus: 6 casos

  • Vírus Sincicial Respiratório (VSR): 3 casos

  • Influenza B: 2 casos

  • Parainfluenza: 1 caso

Faixa etária mais afetada

Nas últimas três semanas (31/08 a 27/09), os dados apontam maior impacto em crianças:

  • Menores de 1 ano: 48% dos casos

  • Crianças de 1 a 4 anos: 29%

  • Crianças de 5 a 9 anos: 9%

Já entre os grupos etários mais velhos, a distribuição foi:

  • 10 a 19 anos: 3%

  • 40 a 59 anos: 3%

  • 60 anos ou mais: 8%

Vírus mais identificados

De acordo com análises realizadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (Lacen-AM), os vírus mais detectados em amostras recentes foram:

  • Rinovírus: 52,2%

  • Vírus Sincicial Respiratório (VSR): 39,4%

  • Adenovírus: 10,8%

  • Coronavírus SARS-CoV-2: 6,8%

O relatório completo está disponível no portal da FVS-RCP: www.fvs.am.gov.br.

