Amazonas registra queda nos casos e mortes por vírus respiratórios em 2025

Notícias do Amazonas – A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), divulgou nesta segunda-feira (11/08) a mais recente atualização do Informe Epidemiológico sobre Vírus Respiratórios no Amazonas. O documento completo pode ser consultado no site oficial da fundação: www.fvs.am.gov.br.

No período entre 1º de janeiro e 9 de agosto de 2025, o Amazonas registrou um total de 3.103 casos notificados de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Desses, 1.011 casos foram confirmados como causados por vírus respiratórios, apresentando uma redução significativa de 31,7% em comparação com o mesmo intervalo do ano anterior, que contabilizou 1.480 casos.

Quanto aos óbitos, foram registrados 48 mortes relacionadas a vírus respiratórios neste ano, representando uma diminuição de 25% em relação às 64 mortes confirmadas em 2024 no mesmo período. Entre os casos fatais de 2025, 21 foram causados pelo vírus influenza A, 20 por Covid-19, 4 por rinovírus, 2 por influenza B e 1 por parainfluenza.

A FVS-RCP também informa que nas últimas três semanas, entre 20 de julho e 9 de agosto, não houve registro de novos óbitos por vírus respiratórios. Ainda, nesse período, a faixa etária mais afetada foi a de crianças menores de 1 ano (60%), seguida por crianças de 1 a 4 anos (16%) e idosos com 60 anos ou mais (10%).

Dentre os vírus mais identificados em amostras enviadas ao Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-AM) estão o rinovírus, vírus sincicial respiratório, coronavírus SARS-CoV-2, adenovírus, metapneumovírus e influenza A.