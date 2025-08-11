A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Amazonas registra queda nos casos e mortes por vírus respiratórios em 2025

Redução significativa nos casos e mortes por vírus respiratórios é destaque no boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas.

Por Beatriz Silveira

11/08/2025 às 21:00

Ver resumo

Notícias do Amazonas – A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), divulgou nesta segunda-feira (11/08) a mais recente atualização do Informe Epidemiológico sobre Vírus Respiratórios no Amazonas. O documento completo pode ser consultado no site oficial da fundação: www.fvs.am.gov.br.

PUBLICIDADE

No período entre 1º de janeiro e 9 de agosto de 2025, o Amazonas registrou um total de 3.103 casos notificados de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Desses, 1.011 casos foram confirmados como causados por vírus respiratórios, apresentando uma redução significativa de 31,7% em comparação com o mesmo intervalo do ano anterior, que contabilizou 1.480 casos.

Quanto aos óbitos, foram registrados 48 mortes relacionadas a vírus respiratórios neste ano, representando uma diminuição de 25% em relação às 64 mortes confirmadas em 2024 no mesmo período. Entre os casos fatais de 2025, 21 foram causados pelo vírus influenza A, 20 por Covid-19, 4 por rinovírus, 2 por influenza B e 1 por parainfluenza.

PUBLICIDADE

Leia também: Presidente da CMM, David Reis destaca prioridades para segundo semestre de 2025 na Câmara

A FVS-RCP também informa que nas últimas três semanas, entre 20 de julho e 9 de agosto, não houve registro de novos óbitos por vírus respiratórios. Ainda, nesse período, a faixa etária mais afetada foi a de crianças menores de 1 ano (60%), seguida por crianças de 1 a 4 anos (16%) e idosos com 60 anos ou mais (10%).

Dentre os vírus mais identificados em amostras enviadas ao Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-AM) estão o rinovírus, vírus sincicial respiratório, coronavírus SARS-CoV-2, adenovírus, metapneumovírus e influenza A.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Amazonas

Ipem-AM finaliza operação que fiscalizou eficiência energética em eletrodomésticos em Manaus

Fiscalização em 49 estabelecimentos garante transparência na informação sobre eficiência energética dos eletrodomésticos.

há 16 minutos

Amazonas

Prefeito de Parintins, Mateus Assayag, vira alvo de investigação por omissão em políticas climáticas que põem a população em risco

TCE investiga se a administração deixou de adotar estratégias e ações previstas para mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

há 55 minutos

Amazonas

Defesa Civil do Amazonas prevê estiagem leve a moderada e alerta setores essenciais para impactos

De acordo com os dados técnicos apresentados, a estiagem prevista para este ano deve ter intensidade leve a moderado.

há 58 minutos

Amazonas

Idoso é transportado de helicóptero em emergência na zona rural de Manaus

Resgate aéreo diminui tempo de transporte e garante atendimento rápido a idoso em estado grave.

há 1 hora

Amazonas

Prefeita de Manacapuru, Valcileia Maciel, é alvo do TCE por suposta má-gestão financeira e climática

Supostas falhas estariam ligadas à omissão da gestão municipal na implementação de políticas públicas voltadas ao clima.

há 1 hora