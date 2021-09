Amazonas retoma aulas 100% presenciais em 61 municípios do interior

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, retomou as aulas 100% presenciais nos 61 municípios do estado, nesta quarta-feira (08/09). O retorno acontece um ano e seis meses após a suspensão das atividades integrais em toda a rede estadual, por conta da pandemia da Covid-19. Ao todo, 370 unidades de ensino e 217 mil estudantes voltam a ter aulas de segunda a sexta-feira, com a extinção dos grupos A e B.

A secretária de Educação, Kuka Chaves, participou da cerimônia que marcou o retorno 100% presencial, na Escola Estadual Coronel Fiúza, em Careiro da Várzea (a 25 quilômetros de Manaus). A solenidade, que contou com apresentações culturais de alunos do município, foi transmitida via Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam) para todo o interior.

Para Kuka Chaves, a volta às aulas 100% presenciais marca um momento de muita alegria e esperança. “É um momento que nos preparamos, e todas as escolas receberam, devidamente, todo aparato de materiais para que a gente pudesse manter a segurança, com protocolos de saúde e infraestrutura preparada para receber nossos alunos. Nós sabemos que o ensino a distância ajudou muito para que nós não paralisássemos o ano letivo, porém está na hora de voltar, nada substitui um professor em sala de aula. É hora de recuperar todas as lacunas de aprendizagem que foram deixadas”, afirmou.

A secretária de Educação reforçou os cuidados com os protocolos e as medidas de segurança, como o uso obrigatório de máscara e a higienização correta das mãos com água e sabão ou com álcool em gel.

“Mais importante ainda é garantir a cobertura vacinal. No Amazonas, o governador Wilson Lima fez um grande trabalho para que pudéssemos garantir cobertura vacinal a todos os profissionais da Educação e alunos. Quem ainda não se vacinou, não deixe de se vacinar. Procure o posto de vacinação mais próximo e diga para os seus amigos: ‘A vacina não dói, o que dói é perder quem você ama’”, lembrou Kuka Chaves.

Presente na solenidade de retomada 100% presencial, o prefeito de Careiro da Várzea, Pedro Guedes, relembrou as dificuldades que o município enfrentou com a cheia e a pandemia, e agradeceu ao Governo do Estado pelos esforços para que o retorno acontecesse.

“Gostaria de agradecer ao governador Wilson Lima pela dedicação e pelo carinho que ele tem não somente pelo Careiro, mas por todo o Amazonas. Quero agradecer também à secretária de Educação, Kuka Chaves, que é uma guerreira, batalhadora, pessoa humilde e que resolve os problemas. É de pessoas assim que a gente precisa como secretários”, acrescentou Pedro Guedes.

Mobilização – A secretária executiva adjunta do Interior, professora Ana Maria Araújo, destacou a grande força-tarefa realizada pelo Governo do Amazonas para equipar as escolas de Manaus e do interior.

“Nós fizemos uma grande mobilização para colocar todos os protocolos de saúde [nas escolas], inclusive nas comunidades mais distantes e nas unidades indígenas, também. Hoje, estamos iniciando com 100% presencial em todas as nossas escolas com todos os protocolos em prática”, pontuou Ana Maria Araújo.

Vacinação – Durante a solenidade de retomada às aulas 100% presenciais em Careiro da Várzea, a Prefeitura Municipal anunciou o início da vacinação para os estudantes de 12 a 17 anos, na própria Escola Estadual Coronel Fiúza.

A aluna Maryssa Thamilles, 14, do 9º ano do Ensino Fundamental, foi uma das primeiras a receber a 1ª dose do imunizante. “Foi o máximo, porque eu já estava esperando. Ia me vacinar no posto, aí me chamaram e aceitei logo de cara, porque é uma oportunidade muito valiosa e importante. Espero que todo mundo se vacine, pois é a nossa principal forma de se proteger”, disse Maryssa.