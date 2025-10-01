Amazonas sobe em ranking e está entre os estados mais transparentes do Brasil, aponta Transparência Internacional

Notícias do Amazonas – O Amazonas conquistou posição de destaque nacional ao figurar entre os dez estados mais transparentes do país, segundo a Transparência Internacional. O estado alcançou a 9ª colocação no Índice de Transparência e Governança Pública (ITGP), com 76,5 pontos de um total de 100, e se tornou o melhor colocado da Região Norte.

PUBLICIDADE

Leia mais: Wilson Lima vistoria obras do segundo Caic especializado no atendimento a crianças com autismo em Manaus

O salto foi expressivo em comparação com 2022, quando o Amazonas ocupava a 21ª posição, com nota 56,1 e conceito considerado regular.

Avanços na gestão

De acordo com o controlador-geral do Estado, Jeibson Justiniano, a melhora é resultado das políticas implementadas pela gestão do governador Wilson Lima.

PUBLICIDADE

“Esse resultado é reflexo do investimento que o governador Wilson Lima vem fazendo em transparência, governança e tecnologia, fortalecendo as instituições e colocando o Amazonas em posição de destaque no cenário nacional”, afirmou.

O estado se destacou especialmente na dimensão Plataformas, onde obteve nota máxima, consolidando-se como referência em Transparência Financeira e Orçamentária, Transformação Digital e Comunicação.

Entre os diferenciais do Amazonas estão:

Publicação de bases de dados abertas sobre incentivos fiscais, crédito e financiamento concedidos, contratos emergenciais e emendas estaduais;

Inovações digitais que ampliam a participação social e reforçam o combate à corrupção;

Disponibilização de pesquisas de satisfação dos usuários de serviços públicos, fortalecendo o diálogo com a população.

Superando grandes estados

O desempenho coloca o Amazonas à frente de importantes unidades da federação, como São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Pará. O resultado demonstra o compromisso do estado com uma gestão mais moderna, acessível e responsável.

O que é o ITGP

O Índice de Transparência e Governança Pública (ITGP) é atualizado regularmente pela Transparência Internacional e avalia a atuação dos Poderes subnacionais brasileiros. A metodologia inclui notas entre 0 e 100 pontos, em que os melhores colocados demonstram maiores níveis de transparência e governança.