A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Amazonas sobe em ranking e está entre os estados mais transparentes do Brasil, aponta Transparência Internacional

Estado alcançou a 9ª colocação no Índice de Transparência e Governança Pública (ITGP).

Por Jonas Souza

01/10/2025 às 14:34

Ver resumo

Notícias do Amazonas  – O Amazonas conquistou posição de destaque nacional ao figurar entre os dez estados mais transparentes do país, segundo a Transparência Internacional. O estado alcançou a 9ª colocação no Índice de Transparência e Governança Pública (ITGP), com 76,5 pontos de um total de 100, e se tornou o melhor colocado da Região Norte.

PUBLICIDADE

Leia mais: Wilson Lima vistoria obras do segundo Caic especializado no atendimento a crianças com autismo em Manaus

O salto foi expressivo em comparação com 2022, quando o Amazonas ocupava a 21ª posição, com nota 56,1 e conceito considerado regular.

Avanços na gestão

De acordo com o controlador-geral do Estado, Jeibson Justiniano, a melhora é resultado das políticas implementadas pela gestão do governador Wilson Lima.

PUBLICIDADE

“Esse resultado é reflexo do investimento que o governador Wilson Lima vem fazendo em transparência, governança e tecnologia, fortalecendo as instituições e colocando o Amazonas em posição de destaque no cenário nacional”, afirmou.

O estado se destacou especialmente na dimensão Plataformas, onde obteve nota máxima, consolidando-se como referência em Transparência Financeira e Orçamentária, Transformação Digital e Comunicação.

Entre os diferenciais do Amazonas estão:

  • Publicação de bases de dados abertas sobre incentivos fiscais, crédito e financiamento concedidos, contratos emergenciais e emendas estaduais;

  • Inovações digitais que ampliam a participação social e reforçam o combate à corrupção;

  • Disponibilização de pesquisas de satisfação dos usuários de serviços públicos, fortalecendo o diálogo com a população.

Superando grandes estados

O desempenho coloca o Amazonas à frente de importantes unidades da federação, como São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Pará. O resultado demonstra o compromisso do estado com uma gestão mais moderna, acessível e responsável.

O que é o ITGP

O Índice de Transparência e Governança Pública (ITGP) é atualizado regularmente pela Transparência Internacional e avalia a atuação dos Poderes subnacionais brasileiros. A metodologia inclui notas entre 0 e 100 pontos, em que os melhores colocados demonstram maiores níveis de transparência e governança.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Amazonas

Wilson Lima vistoria obras do segundo Caic especializado no atendimento a crianças com autismo em Manaus

Unidade Gilson Moreira, no Conjunto Mundo Novo, já está 40% concluída e deve ser entregue até o fim de 2025.

há 32 minutos

Caiu na rede é post!

Luciano Huck ajuda menino de 9 anos de Manaus que viralizou em vídeo pedindo emprego para comprar presente para a irmã

Ao tomar conhecimento do caso, Luciano entrou em contato com a família por chamada de vídeo; confira.

há 52 minutos

Vídeos

Clientes denunciam venda de carnes estragadas e lixo acumulado em supermercado de Manaus; Veja

Consumidores apontam problemas de higiene e qualidade.

há 58 minutos

Brasil

Ex-deputado de Goiás é preso no Rio acusado de estuprar a própria filha de 2 anos

Iram de Almeida Saraiva Junior, que também é médico e já foi vereador em Goiânia.

há 1 hora

Brasil

Defesa de Tagliaferro critica detenção na Itália e questiona pedido de extradição

Ex-assessor de Alexandre de Moraes foi conduzido a uma delegacia nesta quarta-feira.

há 1 hora