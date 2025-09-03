A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Amazonas sobe no ranking do IBID e consolida liderança em inovação no Norte

Entre 2024 e 2025, o Amazonas subiu três posições no ranking nacional, alcançando a 17ª colocação.

Por Jonas Souza

03/09/2025 às 14:47

Notícias do Amazonas  – O estado do Amazonas registrou o maior crescimento em inovação no Brasil, de acordo com a segunda edição do Índice Brasil de Inovação e Desenvolvimento (IBID), lançado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) durante o evento Startup Summit, em Florianópolis.

Entre 2024 e 2025, o Amazonas subiu três posições no ranking nacional, alcançando a 17ª colocação e se tornando o único estado da região Norte a conquistar tal avanço em apenas um ano, o que o consolida como líder regional em inovação.

No pilar Instituições, o estado figura em 6º lugar, acima da média nacional, revelando avanços significativos no setor institucional e regulatório. Já no pilar Negócios, ocupa a 9ª posição, com destaque para a absorção de conhecimento, o que reforça o ambiente favorável ao desenvolvimento de ecossistemas empresariais dinâmicos e inovadores.

O resultado evidencia o impacto positivo das políticas públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) no Amazonas, além do fortalecimento da pesquisa científica e da integração entre universidades, startups e empreendedores.

Segundo o secretário-executivo de CT&I, Jeibi Medeiros, o desempenho do estado mostra que o Amazonas está no caminho certo:

“Esse avanço só foi possível com o apoio do governador Wilson Lima, do secretário Serafim Corrêa e com o papel essencial da Fapeam no fomento à ciência e inovação. Reativamos o Conselho Estadual de CT&I, atualizamos a Lei de Inovação e estamos cada vez mais presentes no ecossistema, construindo conexões de valor com startups, universidades e empreendedores.”

Medeiros destacou ainda que o próximo passo será ampliar a integração regional:

“Estamos criando um movimento dentro dos municípios, dando voz e vez a todos, fortalecendo ainda mais o ecossistema de inovação.”

O IBID segue a mesma metodologia do Índice Global de Inovação (Global Innovation Index – GII), utilizado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (Ompi), que mede anualmente o desempenho da inovação em 133 países, incluindo o Brasil. A estrutura do índice contempla sete pilares de inovação e 21 dimensões, o que permite um diagnóstico detalhado da evolução dos estados brasileiros no tema.

