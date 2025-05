Amazonas soma quase 400 propostas legislativas voltadas às comunidades indígenas

Notícias do Amazonas – Entre indicações, projetos de lei, moções e emendas constitucionais, a Câmara Municipal de Manaus (CMM) e a Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM) já registraram, juntas, 385 matérias voltadas aos povos indígenas do Estado. O levantamento é da Rede Onda Digital, com base nos dados disponíveis no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL).

Na Câmara Municipal de Manaus, o levantamento identificou 13 proposições entre os anos de 2018 e 2024. As matérias incluem sugestões legislativas, moções de apoio e projetos de lei voltados à proteção e valorização das comunidades indígenas na capital amazonense.

Já na ALE-AM, o número é significativamente maior: 372 matérias protocoladas desde 2004. Os textos variam entre projetos de lei ordinária, propostas de emenda à Constituição Estadual e requerimentos diversos.

O levantamento também destacou a matéria mais antiga e a mais recente em ambas as Casas. Na CMM, o texto mais antigo data de 16 de julho de 2018: um Projeto de Resolução de autoria do então vereador João Luiz, que buscava ampliar os poderes da Comissão de Direitos Humanos, Povos Indígenas e Minorias. Contudo, a matéria foi arquivada conforme o regimento interno.

A mais recente, apresentada em 27 de agosto de 2021, teve tramitação ativa até 14 de junho de 2024 e é de autoria do Executivo Municipal. A proposta visa instituir a Categoria Escola Indígena Municipal, regulamentar cargos de magistério indígena e reconhecer os espaços de ensino da língua materna e saberes tradicionais na rede municipal de ensino.