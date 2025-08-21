A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Amazonas tem 14.208 casos suspeitos de arboviroses notificados

Dengue, chikungunya, febre de Mayaro e zika estão entre as doenças registradas.

Por Fernanda Pereira

21/08/2025 às 11:09

Amazonas registra quase 9 mil casos suspeitos de arboviroses em 2025

Foto: Divulgação

Notícias do Amazonas – A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), divulga, nesta quinta-feira (21/08), o Informe Epidemiológico das Arboviroses no Amazonas. O levantamento está disponível no site da fundação (www.fvs.am.gov.br).

No Amazonas, no período de 1º de janeiro até o dia 21 de agosto, foram 14.208 casos suspeitos de arboviroses notificados, dos quais foram confirmados 3.687 casos de dengue, por critério laboratorial ou clínico-epidemiológico, além de 109 de chikungunya, 60 de febre de Mayaro, 18 de zika e nenhum caso confirmado de febre Oropouche. Foram confirmados dois óbitos por dengue. Os dados constam no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) e no Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL).

Na lista de municípios do Amazonas com maior número de casos notificados para arboviroses de 1º de janeiro a 21 de agosto de 2025, estão: Manaus (3.178), Jutaí (1.132), Eirunepé (945), Atalaia do Norte (917), Envira (825), Tefé (780), Guajará (760), Tabatinga (675), Ipixuna (639), Benjamin Constant (545), Manacapuru (470) e Humaitá (424).

Rede de Assistência Estadual

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) destaca que, em casos leves, deve-se buscar atendimento em Unidades Básicas de Saúde (UBS), coordenadas pelas Secretarias Municipais de Saúde. São sinais de risco para dengue: alteração da pressão arterial, dor abdominal e sinais de hemorragia (derrame ocular e sangramento de gengiva). Em casos graves, a orientação é buscar atendimento em unidades de emergência. A SES-AM conta com equipes capacitadas para prestar total assistência.

Prevenção

A melhor forma de evitar as arboviroses é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação de mosquitos transmissores das doenças.

Além dessas medidas, a prevenção contra a Febre Oropouche envolve, ainda, evitar adentrar em locais de mata e beira de rios (principalmente entre 9h e 16h), limpeza de quintais, evitando o acúmulo de matéria orgânica e, quando possível, recomenda-se o uso de repelentes. No Amazonas, 44 cidades disponibilizam a vacinação contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

