Amazonas tem dois municípios que lideram desmatamento na Amazônia

Notícias do Amazonas – Os municípios de Apuí e Lábrea, no interior do Amazonas, registraram os maiores índices de desmatamento na Amazônia em 2024, segundo estudo divulgado pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) na quinta-feira (28).
O levantamento utilizou dados do Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD) entre julho de 2024 e julho de 2025. Somadas, as áreas desmatadas em Apuí e Lábrea chegam a 277 km², o equivalente a 76 campos de futebol por dia — quase 30 mil campos em 12 meses.
Segundo a pesquisadora do Imazon, Larissa Amorim, os números dessas localidades vinham em queda entre 2022 e 2023, mas o estudo recente mostra um aumento preocupante. “Agora tivemos esse leve aumento, o que alerta para a urgência em combater a derrubada nessas áreas mais pressionadas”, disse.
Outros municípios que mais desmataram a Amazônia incluem Colniza, Marcelândia e União do Sul (MT), Uruará, Portel, Itaituba e Pacajá (PA) e Feijó (AC).
Ranking dos municípios que mais desmataram a Amazônia (2024-2025)
|Município
|Estado
|Área desmatada
|1º Apuí
|Amazonas
|140 km²
|2º Lábrea
|Amazonas
|137 km²
|3º Colniza
|Mato Grosso
|124 km²
|4º Marcelândia
|Mato Grosso
|102 km²
|5º Uruará
|Pará
|91 km²
|6º Portel
|Pará
|89 km²
|7º Feijó
|Acre
|78 km²
|8º Itaituba
|Pará
|67 km²
|9º União do Sul
|Mato Grosso
|65 km²
|10º Pacajá
|Pará
|63 km²
Degradação florestal dispara em 2025
Além do desmatamento, a degradação florestal — quando a floresta é afetada por fogo ou extração madeireira — cresceu quase quatro vezes, passando de 8.913 km² entre agosto de 2023 e julho de 2024 para 35.426 km² entre agosto de 2024 e julho de 2025.
“A degradação florestal fragiliza a floresta, aumenta a emissão de carbono e deixa a Amazônia mais vulnerável, ameaçando a biodiversidade e as populações locais. O salto que vimos em 2025 é um sinal de que precisamos olhar com mais atenção para esse tipo de dano”, alerta Manoela Athaíde, pesquisadora do Imazon.
Estados que mais desmataram e degradaram
Os estados que lideram o desmatamento e a degradação na Amazônia no período foram:
-
Pará
-
Mato Grosso
-
Amazonas
Juntos, esses três estados foram responsáveis por 76% do desmatamento e 87% da degradação florestal na Amazônia nos últimos 12 meses.