Amazonas tem dois municípios que lideram desmatamento na Amazônia

Notícias do Amazonas – Os municípios de Apuí e Lábrea, no interior do Amazonas, registraram os maiores índices de desmatamento na Amazônia em 2024, segundo estudo divulgado pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) na quinta-feira (28).

PUBLICIDADE

Leia mais: Proprietária de bar é presa em Manaus por descumprir interdição e poluição sonora

O levantamento utilizou dados do Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD) entre julho de 2024 e julho de 2025. Somadas, as áreas desmatadas em Apuí e Lábrea chegam a 277 km², o equivalente a 76 campos de futebol por dia — quase 30 mil campos em 12 meses.

PUBLICIDADE

Segundo a pesquisadora do Imazon, Larissa Amorim, os números dessas localidades vinham em queda entre 2022 e 2023, mas o estudo recente mostra um aumento preocupante. “Agora tivemos esse leve aumento, o que alerta para a urgência em combater a derrubada nessas áreas mais pressionadas”, disse.

Outros municípios que mais desmataram a Amazônia incluem Colniza, Marcelândia e União do Sul (MT), Uruará, Portel, Itaituba e Pacajá (PA) e Feijó (AC).

PUBLICIDADE

Ranking dos municípios que mais desmataram a Amazônia (2024-2025)

Município Estado Área desmatada 1º Apuí Amazonas 140 km² 2º Lábrea Amazonas 137 km² 3º Colniza Mato Grosso 124 km² 4º Marcelândia Mato Grosso 102 km² 5º Uruará Pará 91 km² 6º Portel Pará 89 km² 7º Feijó Acre 78 km² 8º Itaituba Pará 67 km² 9º União do Sul Mato Grosso 65 km² 10º Pacajá Pará 63 km²

Degradação florestal dispara em 2025

Além do desmatamento, a degradação florestal — quando a floresta é afetada por fogo ou extração madeireira — cresceu quase quatro vezes, passando de 8.913 km² entre agosto de 2023 e julho de 2024 para 35.426 km² entre agosto de 2024 e julho de 2025.

PUBLICIDADE

“A degradação florestal fragiliza a floresta, aumenta a emissão de carbono e deixa a Amazônia mais vulnerável, ameaçando a biodiversidade e as populações locais. O salto que vimos em 2025 é um sinal de que precisamos olhar com mais atenção para esse tipo de dano”, alerta Manoela Athaíde, pesquisadora do Imazon.

Estados que mais desmataram e degradaram

Os estados que lideram o desmatamento e a degradação na Amazônia no período foram:

Pará Mato Grosso Amazonas

Juntos, esses três estados foram responsáveis por 76% do desmatamento e 87% da degradação florestal na Amazônia nos últimos 12 meses.