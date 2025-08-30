A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Amazonas tem dois municípios que lideram desmatamento na Amazônia

O levantamento utilizou dados do Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD) entre julho de 2024 e julho de 2025.

Por Jonas Souza

30/08/2025 às 20:07

Ver resumo

Notícias do Amazonas  – Os municípios de Apuí e Lábrea, no interior do Amazonas, registraram os maiores índices de desmatamento na Amazônia em 2024, segundo estudo divulgado pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) na quinta-feira (28).

PUBLICIDADE

Leia mais: Proprietária de bar é presa em Manaus por descumprir interdição e poluição sonora

O levantamento utilizou dados do Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD) entre julho de 2024 e julho de 2025. Somadas, as áreas desmatadas em Apuí e Lábrea chegam a 277 km², o equivalente a 76 campos de futebol por dia — quase 30 mil campos em 12 meses.

PUBLICIDADE

Segundo a pesquisadora do Imazon, Larissa Amorim, os números dessas localidades vinham em queda entre 2022 e 2023, mas o estudo recente mostra um aumento preocupante. “Agora tivemos esse leve aumento, o que alerta para a urgência em combater a derrubada nessas áreas mais pressionadas”, disse.

Outros municípios que mais desmataram a Amazônia incluem Colniza, Marcelândia e União do Sul (MT), Uruará, Portel, Itaituba e Pacajá (PA) e Feijó (AC).

PUBLICIDADE

Ranking dos municípios que mais desmataram a Amazônia (2024-2025)

Município Estado Área desmatada
1º Apuí Amazonas 140 km²
2º Lábrea Amazonas 137 km²
3º Colniza Mato Grosso 124 km²
4º Marcelândia Mato Grosso 102 km²
5º Uruará Pará 91 km²
6º Portel Pará 89 km²
7º Feijó Acre 78 km²
8º Itaituba Pará 67 km²
9º União do Sul Mato Grosso 65 km²
10º Pacajá Pará 63 km²

Degradação florestal dispara em 2025

Além do desmatamento, a degradação florestal — quando a floresta é afetada por fogo ou extração madeireira — cresceu quase quatro vezes, passando de 8.913 km² entre agosto de 2023 e julho de 2024 para 35.426 km² entre agosto de 2024 e julho de 2025.

PUBLICIDADE

“A degradação florestal fragiliza a floresta, aumenta a emissão de carbono e deixa a Amazônia mais vulnerável, ameaçando a biodiversidade e as populações locais. O salto que vimos em 2025 é um sinal de que precisamos olhar com mais atenção para esse tipo de dano”, alerta Manoela Athaíde, pesquisadora do Imazon.

Estados que mais desmataram e degradaram

Os estados que lideram o desmatamento e a degradação na Amazônia no período foram:

  1. Pará

  2. Mato Grosso

  3. Amazonas

Juntos, esses três estados foram responsáveis por 76% do desmatamento e 87% da degradação florestal na Amazônia nos últimos 12 meses.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Mundo

Ex-presidente do Parlamento da Ucrânia é assassinado a tiros em Lviv

Testemunhas relataram que o atirador usava capacete preto com marcas amarelas e estaria disfarçado como entregador de delivery.

há 43 minutos

Polícia

Proprietária de bar é presa em Manaus por descumprir interdição e poluição sonora

A mulher de 33 anos foi presa pelos crimes de poluição sonora, descumprimento de embargo e ausência de licença ambiental.

há 2 horas

Brasil

PF investiga empresa por suposto esquema de blindagem patrimonial de Eike Batista e Arena Corinthians

Segundo as apurações, a Reag administrava fundos que teriam servido para esconder investimentos da Copape e da Aster.

há 2 horas

Pará

Sete pessoas são presas suspeitas de envolvimento na morte do jogador do Remo Ricardinho no Pará

Segundo a polícia, todos os suspeitos são integrantes de facções criminosas e teriam participação direta nos homicídios.

há 2 horas

Amazonas

ADS doa três toneladas de tambaqui e beneficia cerca de 5 mil pessoas em Manaus

A ação foi promovida pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS).

há 2 horas