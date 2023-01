Amazonas tem mais de 46 mil vagas para novos alunos da educação de jovens e adultos em 2023

Redação AM POST

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, ofertará este ano 46 mil vagas para Educação de Jovens e Adultos (EJA), modalidade disponibilizada em 190 escolas, da capital e do interior. As matrículas para a EJA iniciam nesta sexta-feira (20/01) e poderão ser realizadas até a próxima segunda-feira (23/01), por meio do site oficial de matrículas, disponível pelo link https://matriculas.am.gov.br/.

A nova EJA, ofertada pela secretaria nas escolas estaduais do Amazonas, tem por objetivo oportunizar o acesso à educação a pessoas que se distanciaram da escola antes de finalizarem os estudos na Educação Básica, que compreende os ensinos Fundamental e Médio.

A EJA está disponível em 65 escolas de Manaus e em 129 escolas nos 60 municípios do Estado. Para se matricular na modalidade da EJA, é preciso que a pessoa interessada tenha a partir de 15 anos, para o Ensino Fundamental, e a partir de 18 anos para o Ensino Médio.

Com o objetivo de tornar a modalidade mais atrativa, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto reformulou a EJA. A mudança ocorreu no tempo de duração do ano letivo, que antes durava um ano, e agora é de seis meses.

De acordo com a diretora do Departamento de Programas e Projetos Educacionais (Deppe), da secretaria de educação, Adriana Antonaccio, o tempo reduzido proporcionou a aceleração do processo de formação.

“A EJA é uma grande oportunidade para os estudantes conseguirem a tão sonhada formação em um tempo mais curto. Nós temos muitas escolas com vagas disponíveis para EJA. Na capital, são mais de 21 mil vagas e no interior 25 mil”, destacou Adriana.

Matrícula

Após a reserva da vaga no site, o estudante precisa se dirigir até a unidade de ensino escolhida e confirmar presencialmente a matrícula, portando os documentos necessários, como: diploma, certificado ou declaração da última modalidade que cursou, transferência, comprovante de residência, RG e Cadastro de Pessoa Física (CPF).