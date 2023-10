Amazonas tem pior índice de queimadas para outubro dos últimos 25 anos

Notícias do Amazonas – Segundo os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Amazonas tem o pior outubro de queimadas dos últimos 25 anos. O dado leva em consideração o monitoramento feito desde o ano de 1998, quando o órgão começou a série histórica.

Até última quarta-feira (11), o estado contabilizou 2.704 focos de calor somente em outubro. Desde setembro, o estado decretou emergência ambiental por conta do avanço das queimadas. Nós últimos dois meses foram registradas mais de 9 mil queimadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O recorde até então havia sido registrado em 2009. Naquele ano, o Amazonas registrou 2.409 queimadas. Nos 25 últimos anos, esse número variou entre 82 e 2 mil focos de calor durante o mês.

Manaus está encoberta por fumaça. Nesta quinta-feira (12), a cidade amanheceu pelo segundo dia consecutivo encoberta de fumaça devido às queimadas do Amazonas. O governador do Estado, Wilson Lima, afirmou que a fumaça está vindo das queimadas de Autazes, da região do Médio Solimões e do Estado do Pará.

Para combater os focos de incêndios, equipes integradas realizam as ações em mais de 30 municípios do Amazonas. O Governo Federal também apoia as ações com equipes da Marinha do Brasil e do Ibama.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Redação AM POST