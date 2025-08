Amazonas tem queda de 93,4% nos registros de focos de calor em julho de 2025

Notícias do Amazonas – O Amazonas registrou uma expressiva redução nos focos de calor durante o mês de julho de 2025. De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), monitorados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), o estado contabilizou 278 focos no período, número 93,44% menor em comparação com os 4.241 focos registrados no mesmo mês em 2024.

Os focos de calor são áreas identificadas via satélite com temperaturas elevadas, indicando possível presença de fogo ou aquecimento anormal da superfície. A redução é atribuída ao trabalho do Comitê Permanente de Enfrentamento aos Eventos Climáticos, que realiza ações integradas de prevenção, fiscalização e monitoramento ambiental.

“Todo esse resultado é fruto do planejamento, da antecipação e do comprometimento das equipes que integram o nosso comitê”, destacou o governador Wilson Lima.

O resultado positivo se repete no acumulado do ano: de janeiro a julho de 2025, o Amazonas somou 498 focos, contra 4.907 no mesmo período de 2024 — uma redução de 89,85%.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Eduardo Taveira, a queda representa o impacto direto de políticas públicas integradas e do uso de tecnologia. “Essa redução mostra que estamos no caminho certo, fortalecendo o combate às queimadas com ações preventivas e base técnica”, afirmou.

O diretor-presidente do Ipaam, Gustavo Picanço, explicou que o Centro de Monitoramento Ambiental e Áreas Protegidas (CMAAP) é o responsável por detectar focos, emitir alertas e subsidiar operações de fiscalização em campo.

Em julho, 75,18% dos focos foram registrados em áreas federais — como glebas públicas, assentamentos e terras indígenas. Áreas estaduais concentraram 11,51%, e os demais 13,31% ocorreram em regiões sem definição fundiária.

Mais informações sobre o monitoramento climático estão disponíveis no Painel do Clima do Governo do Amazonas: www.paineldoclima.am.gov.br.